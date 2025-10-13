Gedik Yatırım 8. kütüphanesini Elazığ’da açtı

Gedik Yatırım, ‘Bir Kitap Bin Dünya’ projesi kapsamında Elazığ Dumlupınar İlkokulu’na kazandırdığı kütüphanenin açılışını yaptı. Adana, Balıkesir, Kayseri, Karabük, Niğde, Konya ve İstanbul’un ardından açılan 8. kütüphane, çocukları kitapların büyülü ve eğitici dünyasında ağırlayarak öğrencilerin merak dolu yolculuğuna eşlik edecek.

Gedik Yatırım’ın çocukların bilgi ve keşif dünyasına anlamlı bir hediyesi olan kütüphanenin açılışı, 6 Ekim Pazartesi günü, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, Dumlupınar İlkokulu Müdürü Mehmet Küçük, Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Ergün Koşucu, Gedik Yatırım Bölge Müdürü Orçun Kurt ve Gedik Yatırım Elazığ Şube Müdürü Veysel Arpaca, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Koşucu: “Çocuklarımızın hayallerine ışık tutuyoruz”

Gedik Yatırım Yurt İçi Aracılık Faaliyetleri ve Yatırım Danışmanlığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ergün Koşucu, geleceğe yapılan en değerli yatırımın eğitimden geçtiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bilgiye erişim, çocuklarımızın geleceğe daha güçlü adımlarla hazırlanması için en temel araçlardan biridir. ‘Bir Kitap Bin Dünya’ projesiyle yalnızca kitapları değil; hayalleri, yaratıcılığı ve öğrenme tutkusunu da çocuklarımızla buluşturuyoruz. Elazığ’da açtığımız 8. kütüphanemiz, bu vizyonumuzun gurur verici bir adımı. Her biri, çocuklarımızın kendilerini keşfedecekleri, hayallerini büyütecekleri bir ilham mekânı haline geliyor. Bizler inanıyoruz ki; eğitim bir ülkenin en büyük zenginliğidir. Burada kitaplarla tanışan her çocuğumuzun kendi yolunu aydınlatacağına yürekten inanıyoruz. Çocuklarımızın gözlerindeki ışık, bizim en büyük ödülümüz.”