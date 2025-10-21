Geleceğin arkeologları yeniden keşfe çıkıyor

SICPA Türkiye’nin desteğiyle hayata geçirilen “Arkeoloji Öğrencileri Keşif Desteği Programı”na başvurular başladı. Program kapsamında, aralarında Topkapı Sarayı, Efes, Nemrut, Göbeklitepe, Sümela Manastırı ve Kars Ani gibi Türkiye’nin önemli müze ve örenyerlerini içeren toplam 18 rota bulunuyor. Programa katılmak isteyen öğrenciler, arkeolojiye olan ilgilerini anlatan kısa bir biyografi ile eğitim ve deneyimlerini içeren belgeleri, 14 Kasım 2025 tarihine kadar info@sicpa.com.tr adresine ulaştırabilirler.

Geleceğin arkeologları, Türkiye’nin dört bir yanındaki müze ve örenyerlerini ziyaret ederek, hem teorik bilgilerini pratiğe döküyor, hem de kültürel mirasa yakından tanık olma şansı bulacak. SICPA Türkiye’nin ikincisini düzenlediği Arkeoloji Öğrencileri Keşif Destek Programı İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Muğla, Adıyaman, Aydın, Çanakkale, Denizli, Nevşehir, Trabzon, Şanlıurfa, Van ve Kars illerini kapsayan 18 rotadan oluşuyor. Başvurular arasından seçilen öğrenciler, bu şehirlerdeki müze ve örenyerlerini ulaşım, konaklama ve giriş ücreti ödemeden keşfedebilecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığı’na bağlı müze ve örenyerlerinde, toplam 84 noktada, müzelerin bilet ve bilet ürünlerinin geliştirilmesi, satış kanallarının güçlendirilmesi ve genel olarak ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesi için çalışmalar yürüten SICPA Türkiye, başlattığı Arkeloji Öğrencileri Keşif Destek Programı ile Anadolu’nun tarihi ve kültürel mirasına hizmet etmeyi sürdürüyor.

İkincisi gerçekleştirilen Arkeoloji Keşif Destek Programı’na her yıl yeni rotalar eklenip daha fazla öğrenciye ulaşılması hedeflenirken, ayrıca katılımcıların keşif sonrası hazırladığı deneyim yazılarından akademik bir arşiv hazırlanması da planlanıyor.