Kadim meşe ağaçlarının gelecek nesillere taşınması ve sürdürülebilir bir dünya ilkesiyle, 3 farklı meşe türüyle oluşturulan ‘3 Meşe Hatıra Ormanı’ Ege Orman Vakfı ve Efe Alkollü İçecekler işbirliği ile Lüleburgaz Karıncak Mevkii’nde hayata geçirildi.

Yurdumuzda yetişen SapsızMeşe (Quercus Petraea), Saçlı Meşe (Quercus Cerris) veIstranca Meşesi’nden (Quercus Hartwissiana) oluşan 3 farklı meşe türünün fidanlarının dikiminin gerçekleştirildiği 3 Meşe Hatıra Ormanı, meşe türlerinin ve ormanlarının bilinçli ve programlı yöntemlerle sürdürülebilirliğine katkıda bulunmayı, gelecek nesillere de bir doğa mirası aktarmayı ve nice meşe ormanlarına vesile olmayı amaçlıyor.



Meşenin Öyküsü

Doğanın büyüleyici ve sağlam sembollerinden biri olan meşe ağacı, yüzyıllardır insanların hayatında önemli bir rol oynamıştır. Köklerini, sağlam toprağa kök salarken, dalları gökyüzüne doğru uzanır; doğanın eski ve bilge yüzünü yansıtır. Bu özellikleriyle bilge ağaç olarak tanımlanır… Meşe ağacı, tarih boyunca ise birçok medeniyet ve kültürde kutsal kabul edilmiştir. Antik Yunan'da, meşe ağacı Zeus'un ağacı olarak kabul edilir ve onun tapınağı olan Dodona'da bulunurdu. Vikingler, meşe ağacını Thor'un sembolü olarak görürdü. Avrupa mitolojisinde de meşe ağacı, gücü, yaşamı ve adaleti temsil ederdi.