Gençler, iş dünyasının deneyimli isimleriyle buluştu

Genç Başarı Eğitim Vakfı (GBEV) tarafından, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) desteğiyle, lise çağındaki gençleri iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle bir araya getirmek amacıyla düzenlenen GençBizz Bursa Girişimcilik Zirvesi, BTSO Nilüfer Bursa’da gerçekleştirildi. GençBizz öğrencilerine özel olarak hayata geçirilen zirve; gençlerin girişimcilik bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, sürdürülebilir girişimcilik bakış açısı kazanmalarını ve mezunlarla etkileşim kurmalarını hedefledi.

GençBizzli gençlerin katıldığı GençBizz Bursa Girişimcilik Zirvesi Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Bayam, GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Başak Öğütken Çetinkaya ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz’ın Başkanı’nın gençlere ve genç girişimciliğine hitap eden açılış konuşmalarıyla başladı.

‘Benden Girişimci Olur Mu?’ isimli panel, BAIC Hukuk Bürosu Ortağı, GYİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet İstif moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde GYİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Envisor Teknoloji Danışmanlık Kurucusu, Melis Topal, GYİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Medipera Sağlık ve Keyo Dijital Çözümler Kurucu Ortağı Mustafa Kemal Sözkesen ve GYİAD Üyesi ve Voltify Pazarlama Direktörü Yasemin Ağırdır Aktan, girişimcilik yolculukları, iş fikrinin olgunlaşma süreci ve genç girişimcilere yönelik deneyimlerini paylaştı.

İkinci panelde ise “Girişimciliğin Sürdürülebilirliği” başlığı ele alındı. HP Sürdürülebilirlik Müdürü, GBEV Yönetim Kurulu Üyesi Hande Baloğlu Toker moderatörlüğünde gerçekleşen panelde; Koçfinans Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi ve GBEV Yönetim Kurulu Üyesi Y. Pınar Kitapçı, Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği Genel Sekreteri Dr. Cihan Sarı ile BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram, sürdürülebilir iş modelleri, teknoloji ve bölgesel kalkınma perspektifinden girişimciliği değerlendirdi.

Panellerin ardından düzenlenen networking etkinliğinde öğrenciler, konuşmacılar ve mezunlarla birebir iletişim kurma fırsatı buldu. GençBizz öğrencilerine özel olarak hayata geçirilen zirve; gençlerin girişimcilik bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, sürdürülebilir girişimcilik bakış açısı kazanmalarını ve katılımcılar arasında etkileşim ile öğrenme hedefledi.

Zirvenin son bölümünde ise Genç Başarı Mezun Paneli gerçekleştirildi. GBEV Lise Programları Koordinatörü Selin Güler moderatörlüğünde yapılan panelde GBEV Vakıf Asistanı Sıla Günay ve GBEV Stajyeri Pelin Kaya, GençBizz sonrası kariyer yolculuklarını ve programın kendilerine kattıklarını paylaştı.

GençBizz Bursa Girişimcilik Zirvesi, katılım belgelerinin takdimi ve kapanış konuşmalarıyla sona ererken; gençlerin ilham alabilecekleri rol modellerle buluşmalarına olanak tanıyan, Bursa’daki girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine katkı sunan önemli bir buluşma olarak tamamlandı.

GBEV Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Bayam, “GençBizz programımızla gençlerimizin girişimci zihin yapısını lise sıralarındayken güçlendirmeyi ve onları bugünün ve geleceğin dünyasına hazırlamayı en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz. Bugün Bursa’da, 400’e yakın gencimizle bir araya gelerek aslında vakfımızın 'uygulayarak öğrenme' modelinin en güçlü yansımalarından birine tanıklık ediyoruz. Bu zirve, sadece bir etkinlik değil; gençlerimizin iş dünyası profesyonelleriyle buluştuğu, fikirlerini somutlaştırdığı ve birbirinden öğrendiği, kendi potansiyellerini keşfettiği yaşayan bir ekosistemdir. İnanıyorum ki bugün burada bizimle olan gençlerimiz, ülkemizin ekonomik ve sosyal geleceğinde sorumluluk alacak olan liderler olarak bugünün ve yarının gerçek fark yaratanları onlar. Vakıf olarak, gençlerimizin bu ilham verici yolculuğuna eşlik etmekten ve onlara bu alanı açmaktan büyük gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Başak Öğütken Çetinkaya ise; konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bu yıl 40’ıncı yaşını kutladığımız GYİAD, genç yönetici ve iş insanlarını bir araya getiren, genç iş dünyasının sesi olan bir dernek. Yaklaşık 15 yıldır GYİAD Akademi ile üniversitelerle iş birliği yapıyoruz. Bugüne kadar 12 binden fazla üniversiteli gence girişimcilik eğitimi verdik. Gençlerin girişimcilik ekosistemine katılımını desteklemek üzere yürüttüğümüz çalışmalarımız, GençBizz projesinin destekçisi olduğumuz bu zirve ile lise çağındaki gençleri de kapsıyoruz. Ben bBiliyorum ki bugün bu salonda bulunanlardan sadece kendi işini kurmuş gençler değil, ülkemizin geleceği için sorumluluk alan gençler, geleceğin GYİAD’lıları çıkacak. GençBizz’in destekçisi olmaktan ve gençlere yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz”

