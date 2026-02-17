ARA
Kıraç arazi üretime açıldı: Süs bitkisi girişimi 20 kişiye istihdam sağladı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kıraç bir araziyi süs bitkisi üretim alanına dönüştüren girişimci, 24 hektarlık sahada kurduğu üretimle bölge ekonomisine katkı sağlarken 20 kişiye de istihdam oluşturdu.

1 Süs bitkisi yetiştiriciliğine yöneldi

Süs bitkisi yetiştiriciliğine yöneldi

İlçede daha önce arpa üretimi yapılan arazide alternatif ürün arayışına giren Ali Beyazkuş, yaptığı araştırmaların ardından süs bitkisi yetiştiriciliğine yöneldi.

2 Bölgede uzun yıllardır arpa ekiliyordu

Bölgede uzun yıllardır arpa ekiliyordu

Beyazkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, alanda uzun yıllar arpa ekildiğini söyledi.

3 Süs bitkileri yurt dışına da ihraç ediliyor

Süs bitkileri yurt dışına da ihraç ediliyor

Beyazkuş, serada ürettikleri süs bitkilerini yurt dışına da ihraç ettiklerini belirtti.

4 "Yüksek verimle üretim yapıyoruz"

"Yüksek verimle üretim yapıyoruz"

Ali Beyazkuş, "Bu topraklarda yıllarca arpa üretildi ancak kazanç neredeyse yoktu. Şimdi aynı arazide yüksek verimle üretim yapıyoruz. Ürettikçe kazanıyor, kazandıkça istihdam sağlıyoruz." dedi.

5 "Yaklaşık 70 hektar kuru tarıma eş değer verim sağlıyor"

"Yaklaşık 70 hektar kuru tarıma eş değer verim sağlıyor"

Şu anda en az 20 kişiye iş imkanı sunduklarının da altını çizen Beyazkuş, "Topraksız tarımın her bir hektarı yaklaşık 70 hektar kuru tarıma eş değer verim sağlıyor." ifadelerini de kullandı.

6 "Adıyaman'ın iklim şartları çiçek üretimi için avantajlı"

"Adıyaman'ın iklim şartları çiçek üretimi için avantajlı"

Serada görev yapan Ziraat Mühendisi Baki Yılmaz da Adıyaman'ın iklim şartlarının çiçek üretimi için avantajlı olduğunu ifade etti.

7 15 çeşit süs bitkisi yetiştiriliyor

15 çeşit süs bitkisi yetiştiriliyor

Temiz hava, gece-gündüz sıcaklık farkının ideal seviyede olması ve düşük nem oranının bitkilerin hızlı ve sağlıklı gelişimine katkı sunduğunu anlatan Yılmaz, serada 15 çeşit süs bitkisi yetiştirildiğini belirtti.
