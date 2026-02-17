Kıraç arazi üretime açıldı: Süs bitkisi girişimi 20 kişiye istihdam sağladı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kıraç bir araziyi süs bitkisi üretim alanına dönüştüren girişimci, 24 hektarlık sahada kurduğu üretimle bölge ekonomisine katkı sağlarken 20 kişiye de istihdam oluşturdu.
İlçede daha önce arpa üretimi yapılan arazide alternatif ürün arayışına giren Ali Beyazkuş, yaptığı araştırmaların ardından süs bitkisi yetiştiriciliğine yöneldi.
Beyazkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, alanda uzun yıllar arpa ekildiğini söyledi.
Beyazkuş, serada ürettikleri süs bitkilerini yurt dışına da ihraç ettiklerini belirtti.
Ali Beyazkuş, "Bu topraklarda yıllarca arpa üretildi ancak kazanç neredeyse yoktu. Şimdi aynı arazide yüksek verimle üretim yapıyoruz. Ürettikçe kazanıyor, kazandıkça istihdam sağlıyoruz." dedi.
Şu anda en az 20 kişiye iş imkanı sunduklarının da altını çizen Beyazkuş, "Topraksız tarımın her bir hektarı yaklaşık 70 hektar kuru tarıma eş değer verim sağlıyor." ifadelerini de kullandı.
Serada görev yapan Ziraat Mühendisi Baki Yılmaz da Adıyaman'ın iklim şartlarının çiçek üretimi için avantajlı olduğunu ifade etti.
Temiz hava, gece-gündüz sıcaklık farkının ideal seviyede olması ve düşük nem oranının bitkilerin hızlı ve sağlıklı gelişimine katkı sunduğunu anlatan Yılmaz, serada 15 çeşit süs bitkisi yetiştirildiğini belirtti.