Cep telefonunuzu neden haftada birkaç kez kapatıp açmalısınız?

Akıllı telefonunuzu uzun süredir kapatmıyor musunuz? Cihazı zaman zaman tamamen kapatıp yeniden başlatmak performans açısından fayda sağlayabilir.
"Soft reset" olarak adlandırılan bu işlem sırasında işletim sistemi tamamen kapanır. Arka planda çalışan uygulamalar durdurulur, Wi-Fi ve mobil hat bağlantıları kesilir ve geçici bellek (RAM) temizlenir. Bu sayede ise akıllı telefonun günlük kullanımı sırasında ortaya çıkan pek çok küçük hata ortadan kalkar.
1 "Bazı aksaklıklar sadece yeniden başlatmayla giderilebilir"
IT uzmanı Falko Weigelt, Inside-digital.de adlı çevrimiçi portala yaptığı açıklamada, sistemdeki veya bazı uygulamaların işleyişindeki kimi aksaklıkların sadece yeniden başlatma ile giderilebileceğini belirtti.
2 Telefonlar neden haftada birkaç kez kapatıp açılmalı?
Uzmanlar, bir akıllı telefonu ne sıklıkla kapatıp açmasına dair katı bir kural olmadığını belirtiyor.
Eğer cihaz sorunsuz çalışıyorsa, zorunlu bir yeniden başlatma gerekli değil. Ancak, telefonu zaman zaman tamamen kapatıp yeniden başlatmanın hiçbir zararı bulunmuyor.
Kabaca bir yönlendirme olarak, haftada yaklaşık bir kez yeniden başlatma işlemi yeterli olabilir. . Önemli olan, cihazı aylarca kesintisiz çalıştırmak yerine, arada sırada bir "Soft Reset" (yazılımsal sıfırlama) yapılmasına izin vermektir.
3 Ne sıklıkla kapatılıp yeniden açılması gerektiğine dair kesin bir kural yok
4 Bir akıllı telefonu yeniden başlatmak ne zaman gerçekten işe yarar?
Akıllı telefonda beklenmedik sorunlar ortaya çıktığında yeniden başlatma özellikle etkili olabilir. Uygulamaların donması, ekranın geç tepki vermesi ya da hiç yanıt vermemesi ve bazı özelliklerin aniden düzgün çalışmaması bu durumlara örnek gösterilebilir.
Ayrıca cihaz uzun süre kesintisiz çalıştırıldıysa, yeniden başlatma sistemin yeniden dengelenmesine yardımcı olabilir.
5 Yeniden başlatmanın ardından telefon neden bazen hızlı çalışmaz?
Yeniden başlatmanın ardından cihaz her zaman belirgin biçimde hızlanmayabilir. Bunun nedeni, birçok uygulamanın telefon açılır açılmaz arka planda yeniden çalışmaya başlamasıdır.
Bu uygulamalar mesaj alabilmek veya hava durumu gibi verileri güncel tutabilmek için sürekli aktif kalacak şekilde ayarlanmıştır.
Bu durum çoğu zaman bilinçli bir tercihtir. Çünkü kullanıcılar bildirim ve yeni içerikleri anlık görmek ister. Bu nedenle yeniden başlatma her zaman gözle görülür bir hız artışı yaratmasa da, arka planda takılan işlemleri ve gizli hataları temizlemeye katkı sağlayabilir.
6 Telefonu yeniden başlatmak için ideal zaman: Güncellemeler
Yeni bir yazılım sürümü hazır olduğunda akıllı telefon genellikle kurulumu yapmak için kullanıcıya bildirim gönderir. Bu güncellemeler, çoğu zaman sistemin daha sorunsuz çalışmasını sağladığı ve bilinen güvenlik açıklarını kapattığı için önemlidir.
Güncelleme sırasında cihaz zaten otomatik olarak yeniden başlatılır.
Bu durum, birçok avantajı bir araya getirmek için iyi bir fırsattır. Sistem temizlenir, bazı hatalar giderilebilir ve cihaz en güncel yazılım geliştirmeleriyle güncellenmiş olur.