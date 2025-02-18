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Gıdacılar Rusya pazarından umutlu

Türk gıda üreticileri, Rusya ve Doğu Avrupa’nın en büyük gıda fuarı olan Prodexpo 2025’ten umutlu dönüyor.

18 Şubat 2025 | 09:42
Gıdacılar Rusya pazarından umutlu

Rusya ve Doğu Avrupa’nın en büyük gıda fuarı olarak kabul edilen 32’nci Prodexpo 2025 Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı, Rusya'nın Moskova kentinde düzenlendi. Yaklaşık 80 bin metrekarede 36 ülkeden 1,835 katılımcı ve 70 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuara ​İHBİR’in Milli Katılım Organizasyonu ile toplam 25 Türk firması katıldı.

Fuarın katılımcılar açısından son derece başarılı geçtiğini ve Türkiye’ye memnun bir şekilde döndüklerini belirten İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkan Yardımcısı Şemsettin Memiş, özellikle Rusya'daki yerel marketlerle önemli görüşmelerin gerçekleştirildiğini ifade etti. 

Bu görüşmelerin siparişe dönüşmesi konusunda umutlu olduklarını kaydeden Memiş, “Bu yıl fuarda Rusya’daki yerel firmaların yoğunluğu daha fazlaydı. Bizim Türk firmaları olarak Rusya'daki algımız zaten oldukça yüksek. Atıştırma ve şekerleme grubu başta olmak üzere kuru yemişler, konserve grupları ve diğer karma gruplarda ciddi bir potansiyel görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu gruplardan önemli siparişler geleceği yönünde izlenimler aldık.” dedi.

‘GIDA TARAFINDA CİDDİ BOŞLUK DOĞDU’

Rusya pazarının 150 milyonluk nüfusu ile çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Memiş, şu anda özellikle Avrupalı firmaların Rusya'dan çekilmesinden dolayı gıda tarafında ciddi bir boşluk doğduğunu ifade etti. 

Bu boşluğu en iyi şekilde dolduracak ülkenin Türkiye ve Türk ihracatçısı olduğunu söyleyen Memiş, “Fuara katılan katılmayan tüm firmalarımızın büyük bir potansiyel olduğunu bilerek o bölgeye biraz daha fazla önem vermeleri gerektiğini söyleyebiliriz. Rusya yatırım yapmak için doğru bir ülke gibi gözüküyor. Ayrıca Avrupa gibi çok rekabetçi bir pazar değil ve karlılıklar daha yüksek. Rusya'ya yatırım yapan, eleman gönderen ve depo açan firmaların önümüzdeki yıllarda pazara hakim olacağını düşünüyoruz.” dedi.

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