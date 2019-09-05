Golf turizminde yatırım ihtiyacı var

Eylül 5, 2019 0 Yorum 68 Okunma
Golf turizminde yatırım ihtiyacı var

Golf turizmi, turizmde yaşanan toparlanmayla birlikte parlak günlerine geri döndü.

Golfün kalesi Belek, bu yıl 560 bin 669 oyun sayısına ve 135 bin oyuncuya ulaşmaya hazırlanıyor.

Bu artışla mevcut kapasiteler dolduğu için yeni yatırımlar bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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