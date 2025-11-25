Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? 2025- 2026 Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular, sizin de belirttiğiniz gibi, ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı DV Lottery'nin resmî internet sitesi olan http://dvprogram.state.gov adresi üzerinden ücretsiz olarak yapılmaktadır. Başvuru için aracı kişi veya kurumlara ücret ödenmesi gerekmez.

Başvurunun kabul edilmesi için en kritik şart, formun hatasız, eksiksiz ve yazım kurallarına uygun bir şekilde doldurulup onaylanmasıdır. Başvuru formunda yapılacak en ufak bir hata (isim, doğum tarihi veya fotoğraf standardı gibi) dahi diskalifiye edilme nedenidir.

Resmî başvuru ekranı erişime açıldığında (DV-2027 dönemi için henüz tarih açıklanmadı) bu kurallara dikkat ederek işleminizi doğrudan yapabilirsiniz.