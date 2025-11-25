Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? 2025- 2026 Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Yeşil Kart (Green Card) çekilişleri, ABD'ye girişin gerçekleşeceği mali yıla göre adlandırılır. Bu nedenle, 2025 yılı sonunda yapılan başvurular, kazananlara 2027 yılında ABD'ye seyahat etme hakkı tanıyacak.
1 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Konsolosluk İşleri biriminin yaptığı açıklamaya göre:
Başvuru Kayıt Dönemi: Çeşitlilik Vizesi (DV) 2027 başvuru kayıt dönemi şu anda açık değildir.
Dolandırıcılık Uyarısı: Başvurunun açık olduğuna veya kazanma şansını artırabileceğine dair çıkan sahte iddialara ve bildirimlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulanmıştır.
Beklenen Duyuru: DV-2027 kayıt tarihleri ve süreçteki olası değişiklikler, Dışişleri Bakanlığı tarafından hazır olduğunda resmî olarak duyurulacaktır.
Bu açıklama, her yıl genellikle Ekim-Kasım aylarında gerçekleşen başvuruların bu yıl gecikmeli başlayacağını göstermektedir. Adayların sahte siteler yerine, sadece ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yapacağı resmî duyuruyu beklemesi büyük önem taşımaktadır.
2 Green Card başvurusu nasıl yapılır?
Başvurular, sizin de belirttiğiniz gibi, ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı DV Lottery'nin resmî internet sitesi olan http://dvprogram.state.gov adresi üzerinden ücretsiz olarak yapılmaktadır. Başvuru için aracı kişi veya kurumlara ücret ödenmesi gerekmez.
Başvurunun kabul edilmesi için en kritik şart, formun hatasız, eksiksiz ve yazım kurallarına uygun bir şekilde doldurulup onaylanmasıdır. Başvuru formunda yapılacak en ufak bir hata (isim, doğum tarihi veya fotoğraf standardı gibi) dahi diskalifiye edilme nedenidir.
Resmî başvuru ekranı erişime açıldığında (DV-2027 dönemi için henüz tarih açıklanmadı) bu kurallara dikkat ederek işleminizi doğrudan yapabilirsiniz.
3 Green Card başvuru şartları
Başvuru yapacak kişilerin, çekilişe hak kazanmak için aşağıdaki koşulların tamamını yerine getirmesi gerekmektedir:
1. Uyruk Şartı
Başvuran kişi, ABD tarafından çekilişe katılmasına izin verilen uygun ülkelerden birinin vatandaşı olmalıdır.
2. Eğitim Veya İş Deneyimi Şartı (İkisinden Biri Yeterlidir)
Adayın mutlaka şu iki şarttan birini sağlaması gerekir:
Eğitim: En az lise mezunu olmak (Türkiye'deki 12 yıllık temel eğitimi tamamlamış olmak).
VEYA
İş Deneyimi: Son 5 yıl içinde, en az 2 yıl eğitim veya deneyim gerektiren bir işte tam zamanlı olarak 2 yıl çalışmış olmak. (Bu işler ABD Çalışma Bakanlığı'nın O*Net veritabanındaki belirli kategorilere uygun olmalıdır.)
3. Pasaport ve Fotoğraf Şartları
Bu şartlar, başvurunun teknik açıdan geçerli sayılması için kritiktir:
Geçerli Pasaport: Başvuru sırasında geçerli bir biyometrik pasaportun tüm bilgilerinin doğru şekilde girilmesi zorunludur.
Fotoğraf (En Kritik Kural):
Fotoğraf, son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.
Fon (arka plan) mutlaka beyaz olmalıdır.
Yüz net bir şekilde görünmeli, başvuru kılavuzunda belirtilen dijital ölçülere tam olarak uygun olmalıdır.