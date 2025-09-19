GSB yurt personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB personel alımı sonucu sorgulama

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) taşra teşkilatındaki yurt müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere duyurduğu 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı için başvuru süreci tamamlandı. 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında başvurularını yapan adaylar, şimdi sonuçların açıklanacağı son dakika duyurusuna odaklandı.

GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) taşra teşkilatı için duyurduğu yurt yönetim personeli alımında başvuru süreci tamamlandı. Adaylar, 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirdi ve şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor.

Başvuru döneminin sona ermesiyle birlikte, gözler Bakanlık tarafından yapılacak sonuç duyurusuna çevrildi. Edinilen bilgilere göre, alım sonuçlarının Eylül ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Adaylar, sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı platformu üzerinden erişebilecek. Bu nedenle, başvuru yapan adayların ilgili platformu düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kamu kurumlarına personel alımı için yapılan başvuruların değerlendirme süreci başladı. Adayların KPSS puanları ve başvuru nitelikleri incelenerek, sözlü sınava çağrılacak isimler belirlenecek. Başvurular sırasında dikkat edilen kriterler ve kontenjan durumu şu şekilde açıklandı:

Başvuru yapan adayların dosyaları, öncelikle aranan niteliklere uygunluk yönünden detaylı bir şekilde inceleniyor. Yapılan inceleme sonucunda, başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları doğrudan iptal edilecek.

Başvurusu geçerli sayılan adaylar arasından, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak sıralama yapılacak. Her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının 3 katı kadar aday, sözlü sınava çağrılmaya hak kazanacak.

Önemli bir ayrıntı olarak, sözlü sınava çağrılacak olan son sıradaki adayla aynı puana sahip olan tüm adaylar da sınava davet edilecek. Bu kural, eşit puan durumundaki adayların hak kaybı yaşamamasını sağlıyor.