GSS primi 2026 ne kadar oldu? 2026 Genel Sağlık Sigortası GSS prim tutarları

GSS primindeki bu güncelleme, sadece ödeme yapanları değil; askerlik ve doğum borçlanması yapacak olanları, isteğe bağlı sigortalıları ve Bağ-Kur'luları da benzer oranlarda etkiledi. Tüm bu kalemler 1 Ocak 2026 itibarıyla yeni tarifeden tahsil edilmeye başlanacak.