GSS primi 2026 ne kadar oldu? 2026 Genel Sağlık Sigortası GSS prim tutarları

2026 yılı asgari ücretinin %27 artışla net 28.075 TL, brüt ise 33.030 TL olarak açıklanmasıyla birlikte sosyal güvenlik sistemindeki tüm dengeler değişti. 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak bu rakamlar; işsizden emekli adayına, stajyerden ev hanımına kadar herkesin bütçesini doğrudan etkileyecek. Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de 2026 yılı itibarıyla değişecek.
Yeni asgari ücret rakamları doğrultusunda GSS primlerine dair netleşen tablo şu şekildedir:
GSS Prim Tutarları 2026
Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan veya hane içi gelir testi sonucunda geliri asgari ücretin üçte birinden fazla çıkan vatandaşların ödeyeceği tutarlar şu şekilde güncellendi:
Aylık GSS Primi: 1.560 TL’den 1.981,62 TL seviyesine yükseldi.
Yıllık Toplam GSS Maliyeti: 2026 yılı boyunca ödenecek toplam miktar 23.779,43 TL olarak hesaplandı.