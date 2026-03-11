Bedelli askerlik ücreti ne zaman artacak? 2026 Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar?

2026 yılı başında memur maaş katsayısına bağlı olarak 333.089,04 TL olarak güncellenen bedelli askerlik ücreti, Mart ayı itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelen yeni kanun teklifiyle radikal bir değişim sürecine girdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklanan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenleme, hem ücret artışını hem de gelirin kullanım amacını yeniden şekillendiriyor.

Yeni Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Olacak?

Mevcut sistemde 240.000 gösterge rakamı üzerinden hesaplanan bedelli tutarı, yeni teklifle birlikte 300.000 gösterge rakamına çıkarılıyor. Bu da toplam ücrette yaklaşık yüzde 25 oranında bir artış anlamına geliyor.

Mevcut Ücret: 333.089,04 TL

Yeni (Zamlı) Ücret: 416.361 TL