Bedelli askerlik ücreti ne zaman artacak? 2026 Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar?

2026 yılı başında memur maaş katsayısına bağlı olarak 333.089,04 TL olarak güncellenen bedelli askerlik ücreti, Mart ayı itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelen yeni kanun teklifiyle radikal bir değişim sürecine girdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklanan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenleme, hem ücret artışını hem de gelirin kullanım amacını yeniden şekillendiriyor.
Yeni Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Olacak?
Mevcut sistemde 240.000 gösterge rakamı üzerinden hesaplanan bedelli tutarı, yeni teklifle birlikte 300.000 gösterge rakamına çıkarılıyor. Bu da toplam ücrette yaklaşık yüzde 25 oranında bir artış anlamına geliyor.
Mevcut Ücret: 333.089,04 TL
Yeni (Zamlı) Ücret: 416.361 TL
Gelir Nereye Aktarılacak?
Düzenlemenin en dikkat çekici noktalarından biri, elde edilecek ek gelirin savunma sanayiine kanalize edilmesidir. Tahsil edilen tutarın paylaşımı şu şekilde yapılacak:
Genel Bütçeye: Ücretin 240.000 göstergeye isabet eden kısmı (eski tutar karşılığı) genel bütçeye gelir kaydedilecek.
Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na: Artıştan kaynaklanan (60.000 göstergelik) ek kısım doğrudan fona aktarılacak.
Zamlı Ücret Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
Bedelli askerlik ücretindeki bu artışın resmiyet kazanması için yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor. Takvim şu şekilde işleyecek:
Komisyon Aşaması: "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi (Mart 2026 başı).
Genel Kurul: Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaşması bekleniyor.
Resmi Gazete: Yasa, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girecek.
Önemli Uyarı: Uzmanlar, yaklaşık 83 bin TL'lik bu farktan etkilenmemek isteyen yükümlülerin, yasa Resmi Gazete'de yayımlanmadan önce başvurularını tamamlayıp ödemelerini yapmalarının kritik olduğunu vurguluyor.