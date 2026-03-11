ARA
  • TUS ne zaman? TUS 1. dönem sınav giriş belgesi nereden alınır?

TUS ne zaman? TUS 1. dönem sınav giriş belgesi nereden alınır?

2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem sınavı için hazırlıklar son aşamaya geldi. ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takvimiyle netleşen tarihlere göre, tıp doktorları için uzmanlık yolundaki bu kritik sınav bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Peki TUS ne zaman? TUS 1. dönem sınav giriş belgesi nereden alınır?

TUS ne zaman? TUS 1. dönem sınav giriş belgesi nereden alınır?

2026 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem oturumu için heyecan dorukta. ÖSYM tarafından açıklanan takvim ve 11 Mart 2026 itibarıyla netleşen detaylara göre, binlerce hekimin uzmanlık hayali için ter dökeceği sınav bu hafta sonu gerçekleştirilecek.

2026-TUS 1. Dönem Sınav Takvimi

Sınav Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar

Sınav Saati: 10:15

Giriş Sınırlaması: Adaylar saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Sonuç Açıklama Tarihi: 15 Nisan 2026

Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

5 Mart 2026 tarihi itibarıyla ÖSYM, TUS 1. Dönem ve STS Tıp Doktorluğu sınavı için giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini içeren belgelerini ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilirler.

Değerlendirme ve Baraj Puanı

TUS sonuçları açıklandığında uzmanlık eğitimine giriş için puan hesaplaması şu şekilde yapılır:

Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki oturum üzerinden değerlendirme yapılır.

Puanlar hesaplanırken her bir test için adayların doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilir.

Uzmanlık eğitimine kabul edilebilmek için genellikle 45 ve üzeri puan alma şartı aranmaktadır.

 

2026-TUS 2. Dönem Ne Zaman?

Yılın ikinci sınavına katılmayı planlayanlar için ÖSYM takvimi şu tarihi işaret ediyor:

Sınav Tarihi: 23 Ağustos 2026

Başvuru Tarihleri: 7 - 14 Temmuz 2026
