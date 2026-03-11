TUS ne zaman? TUS 1. dönem sınav giriş belgesi nereden alınır?

Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

5 Mart 2026 tarihi itibarıyla ÖSYM, TUS 1. Dönem ve STS Tıp Doktorluğu sınavı için giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini içeren belgelerini ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilirler.

Değerlendirme ve Baraj Puanı

TUS sonuçları açıklandığında uzmanlık eğitimine giriş için puan hesaplaması şu şekilde yapılır:

Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki oturum üzerinden değerlendirme yapılır.

Puanlar hesaplanırken her bir test için adayların doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilir.

Uzmanlık eğitimine kabul edilebilmek için genellikle 45 ve üzeri puan alma şartı aranmaktadır.