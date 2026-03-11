Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği sorgulama sayfası

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere sağlanan 2026 yılı mazot ve gübre desteği ödemelerinde beklenen takvim netleşti ve ödemeler Mart ayının ilk haftası itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.

2026 Mart Ayı Ödeme Takvimi

Bakanlık tarafından yapılan duyurulara göre, temel destek (mazot ve gübre) ödemeleri, yoğunluğu yönetmek adına T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre kademeli olarak gerçekleştiriliyor:

T.C. Kimlik Numarası Son Hanesi Ödeme Tarihi 0, 2 ve 4 ile bitenler 6 Mart 2026 (Tamamlandı) 6 ile bitenler 13 Mart 2026 (Cuma saat 18.00'den itibaren) 8 ile bitenler 20 Mart 2026 (Cuma saat 18.00'den itibaren)

Destek Ödemesi Nasıl Sorgulanır?

Çiftçiler, ödemelerin durumunu ve hesaplarına tanımlanan tutarları dijital platformlar üzerinden anlık olarak takip edebilirler:

e-Devlet Üzerinden: "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)" veya "Tarımsal Destekleme Ödemeleri Sorgulama" hizmeti kullanılarak giriş yapılabilir.

Ziraat Bankası: Ödemeler doğrudan üreticilerin Ziraat Bankası hesaplarına veya tanımlı banka kartlarına (Başak Kart vb.) yatırılmaktadır.

2026 yılı için uygulanan yeni destekleme modeliyle birlikte, "Temel Destek" başlığı altında mazot ve gübre yardımları birleştirilmiş durumda. Bu yılki pakette sadece temel destek değil, aynı zamanda planlı üretim kapsamında yem bitkileri desteği ve kırsal kalkınma yatırımları için de ciddi bütçeler ayrıldı. Özellikle su kısıtı olan bölgelerde ve stratejik ürünlerde (buğday, arpa, ayçiçeği vb.) destekleme birim fiyatlarında artışa gidilerek üreticinin girdi maliyetlerinin karşılanması hedefleniyor.