Çanakkale'nin Gökçeada İlçesi Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay dünyanın ilk ve tek sakin adası olan Gökçeada'nın, Osmanlı dönemi mimari eserleri, peynir kayalıkları, Tuz Gölü gibi birçok zenginliğe sahip olduğunu belirtti.



Adanın zeytinyağı, küçükbaş hayvanları ve turizmiyle öne çıktığını ifade eden Atalay, "Gökçeada'nın turizmden daha fazla pay alabilmesi için çalışmalar yürütüyor, projeler geliştiriyoruz" dedi. Rüzgar sörfünde Türkiye'nin önemli merkezleri arasında yer aldıklarını anlatan Atalay, bu konuda görülen ilgiden memnun olduklarını kaydetti.





Göreve geldiklerinden bu yana Gökçeada'nın gelişmesi için önemli adımlar attıklarını dile getiren Atalay, yaptıkları önemli çalışmalardan birinin Gizli Liman olarak bilinen adanın en batısındaki alanın turizme kazandırılması olduğunu söyledi.



Atalay, Gizli Liman denilen kıyıda 1840 metre uzunluğundaki plajı düzenlediklerini kaydederek, "Peyzaj çalışmalarımız sürüyor. Plajımız hazır. Tesislerimiz yavaş yavaş kuruluyor. Yaza hazır hale gelecek. Ağaçlar dikelecek ve diğer çalışmalarla Gizli Liman turistlerin vazgeçemeyeceği bir yer olacak" diye konuştu.





Plajın aynı anda 10 bin kişiye hizmet verecek bir tesis halinde düzenlendiğini aktaran Atalay, "Önemli kısmı halka açık olacak. Türkiye'nin en batısında en güzel plaj. Deniz, kum ve güneş için, günün sonunda da büyüleyici gün batımı için burası Türkiye'nin gözde mekanlarından olacak. Burası güneşin battığı en son yer" ifadesini kullandı.