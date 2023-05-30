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Hangi parti kaç milletvekili çıkarttı? YSK kesin sonuçları açıkladı (2023)

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin olağanüstü itiraz süreci 28 Mayıs saat 17.00'de sonlanmıştı. Kurul'un yaptığı toplantıda itirazlar değerlendirilerek sonuçlandırıldı ve kesin sonuçlar Resmi Gazete'ye gönderildi. Peki, kesin sonuçlara göre hangi parti kaç milletvekili çıkarttı? İşte detaylar

30 Mayıs 2023 | 18:21
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Hangi parti kaç milletvekili çıkarttı? YSK kesin sonuçları açıkladı (2023)

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini duyurdu. Yenre, "Bugün yaptığımız toplantı sonucunda 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir" dedi.

SEÇİME KATILIM ORANI

Ahmet Yener'in paylaştığı bilgiye göre seçimlere katılım oranı yurt içinde yüzde 88,92, yurt dışında 53,80 oldu. Yurt içi, yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere toplam yüzde 87,05 oranında katılım sağlandı.

HANGİ PARTİ KAÇ MİLLETVEKİLLİĞİ KAZANDI?

Peki, hangi parti kaç milletvekili çıkarttı? Yener'in paylaştığı bilgiler şöyle:

AK Parti:                       268
CHP:                              169
Yeşil Sol Parti:                61
MHP:                              50
İYİ Parti:                         43
Yeniden Refah Partisi:    5
TİP:                                  4

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