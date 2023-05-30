Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini duyurdu. Yenre, "Bugün yaptığımız toplantı sonucunda 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir" dedi.

SEÇİME KATILIM ORANI

Ahmet Yener'in paylaştığı bilgiye göre seçimlere katılım oranı yurt içinde yüzde 88,92, yurt dışında 53,80 oldu. Yurt içi, yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere toplam yüzde 87,05 oranında katılım sağlandı.

HANGİ PARTİ KAÇ MİLLETVEKİLLİĞİ KAZANDI?

Peki, hangi parti kaç milletvekili çıkarttı? Yener'in paylaştığı bilgiler şöyle:

AK Parti: 268

CHP: 169

Yeşil Sol Parti: 61

MHP: 50

İYİ Parti: 43

Yeniden Refah Partisi: 5

TİP: 4