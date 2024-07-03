ARA
Bist 100
10500,26
0,52%
Bist 100
Dolar/TL
32,5768
0,0873%
Dolar/TL
Euro/TL
35,0573
0,0262%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0762
0,1508%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2460,37
0,93%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Haziranda fiyatı en çok artanlar/azalanlar

Haziranda fiyatı en fazla artan "kara yoluyla yolcu taşımacılığı", en çok düşen "patates" oldu

03 Temmuz 2024 | 10:57
Haziranda fiyatı en çok artanlar/azalanlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı fiyat artışını yüzde 12,69 ile su (şebeke suyu), yüzde 8,47 ile taze meyveler izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 6,67 ile oteller, pansiyonlar ve diğerleri, yüzde 6,15 ile demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı, yüzde 5,94 ile ekmek yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,03 ile patates ve bazı yumru bitkilerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,57 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 3,89 ile kümes hayvanları eti, yüzde 2,32 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 2,29 ile dana eti takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, haziranda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı12,71
Su (şebeke suyu)12,69
Taze meyveler8,47
Oteller, pansiyonlar ve diğerleri6,67
Demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı6,15
Ekmek5,94
Peynir5,15
Alkolsüz içecekler ve konsantre içecekler4,83
Şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri4,39
Okul öncesi eğitim ve ilköğretim4,39

Haziranda fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Patates ve bazı yumru bitkiler-8,03
Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler-6,57
Kümes hayvanları eti-3,89
Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları-2,32
Dana eti-2,29
Kuzu eti-2,05
Erkek ayakkabısı-1,73
Kadın giyim-1,17
Kahve-0,43
Tereyağı-0,26


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2459,04 0,88%
  • ALTIN ONS 2347,91 0,75%
  • BIST 100 10496,68 0,48%
  • DOLAR/JAPON YENI 161,925 0,3%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36805 0,01426%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,51 -0,1908%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,5764 0,086%
  • EURO/DOLAR 1,076 0,1303%
  • EURO/TURK LIRASI 35,0486 0,0014%
  • STERLIN/DOLAR 1,27015 0,12771%
Borsa Haberleri
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşmeyi duyurdu
Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) temettü kararını açıkladı
İş Yatırım'dan Tüpraş (TUPRS) analizi (3 Temmuz)
Borsada 4 şirket için bugün temettü günü (3 Temmuz)
Mercan Kimya (MERCN) temettü kararını duyurdu
Fed Başkanı Powell neler söyledi?
Türk Hava Yolları'ndan yeni sipariş
En değerli 10 şirketten 9'u ilk yarıda kazandırdı
Borsada dün bedelli/bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket
Sağmen Kardeşler (SEGMN) borsa işlem tarihi: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Efor Çay (EFORC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Borsada bugün 4 şirket için temettü günü (1 Temmuz)
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
Borsada bu hafta temettü vermesi kesinleşmiş 10 şirket
Şok Marketler (SOKM) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
GERİ
İLERİ
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşmeyi duyurdu
Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) temettü kararını açıkladı
İş Yatırım'dan Tüpraş (TUPRS) analizi (3 Temmuz)
Borsada 4 şirket için bugün temettü günü (3 Temmuz)
Mercan Kimya (MERCN) temettü kararını duyurdu
Fed Başkanı Powell neler söyledi?
Türk Hava Yolları'ndan yeni sipariş
En değerli 10 şirketten 9'u ilk yarıda kazandırdı
Borsada dün bedelli/bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket
Sağmen Kardeşler (SEGMN) borsa işlem tarihi: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Efor Çay (EFORC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Borsada bugün 4 şirket için temettü günü (1 Temmuz)
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
Borsada bu hafta temettü vermesi kesinleşmiş 10 şirket
Şok Marketler (SOKM) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL