Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim'den itibaren taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini paylaşıyor. Bakanlık son olarak 22 Ekim itibarıyla hileli gıda listesi güncelledi. Hileli gıda listesinde yer alan ürün ve markalar şöyle...

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar