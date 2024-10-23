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  • Hileli Gıda Listesi'ne 17 ürün daha eklendi: Dana yerine eşek eti yedirdiler

Hileli Gıda Listesi'ne 17 ürün daha eklendi: Dana yerine eşek eti yedirdiler

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini güncelledi. Listede sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar arasında 3 ilde tek tırnaklı yani at ya da eşek eti tespit tespit edildi. İşte hileli gıda listesinde yer alan 17 ürün ve marka...

23 Ekim 2024 | 11:24
Son Güncellenme: 23 Ekim 2024 | 11:27
Hileli Gıda Listesi'ne 17 ürün daha eklendi: Dana yerine eşek eti yedirdiler

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim'den itibaren taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini paylaşıyor. Bakanlık son olarak 22 Ekim itibarıyla hileli gıda listesi güncelledi. Hileli gıda listesinde yer alan ürün ve markalar şöyle... 

 

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

 

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

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22 Ekim borsada gün sonu özeti
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Ekim)
MKK açıkladı: 3. çeyrek halka arz karnesi
Seğmen Kardeşler'den Dubai kararı
Borsanın yeni şirketi, yeni iş kolu kararını duyurdu
Yeşil enerji şirketleri petrol devlerinin getirilerini geride bıraktı: Zirvenin ilk 5'i
İki hisseye kredili işlem yasağı
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) bilanço tarihini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket (22 Ekim)
21 Ekim borsada gün sonu özeti
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
GERİ
İLERİ
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