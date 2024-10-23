Hileli Gıda Listesi'ne 17 ürün daha eklendi: Dana yerine eşek eti yedirdiler
Hileli Gıda Listesi'ne 17 ürün daha eklendi: Dana yerine eşek eti yedirdiler
Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini güncelledi. Listede sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar arasında 3 ilde tek tırnaklı yani at ya da eşek eti tespit tespit edildi. İşte hileli gıda listesinde yer alan 17 ürün ve marka...
23 Ekim 2024 | 11:24
Son Güncellenme: 23 Ekim 2024 | 11:27
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim'den itibaren taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini paylaşıyor. Bakanlık son olarak 22 Ekim itibarıyla hileli gıda listesi güncelledi. Hileli gıda listesinde yer alan ürün ve markalar şöyle...