Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıda, taklit ve tahşiş ürünlerle firmaların adlarını kamuoyuyla paylaştı. Listede et, et ürünleri, süt, süt ürünleri, kakao, çikolata, bitkisel yağlar gibi farklı ürünler bulunuyor. Kimi firmaların etinde at et, sütte nişasta bulundu. İşte hileli, taklit, tahşiş gıda ürünleri ve firmalar:

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin büyük titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.”

Duyuruda, gıda konusunda kamu otoritesi olan Bakanlığın, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız ve büyük titizlikle sürdürdüğü vurgulandı.

45 FİRMA, 55 PARTİ ÜRÜN

Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen toplam 45 firmaya ait 55 parti ürünün listesi, duyuruda yer aldı.

Böylece ilk kamuoyu duyurusunun gerçekleştirildiği 2012’den bu yana bin 509 firmaya ait 3 bin 356 parti ürün, tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu.

LİSTEDE HANGİ ÜRÜNLER VAR

Duyuruda, alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve, bitkisel yağ, çikolata ve kakao ürünleri, enerji içecekleri, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile takviye edici gıdalarda taklit-tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen ürünlerin listesine yer verildi. Listede, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk nedeni ve parti numaraları sıralandı.

Buna göre, kamuoyuyla paylaşılan alkolsüz içecek ile enerji içeceklerinde, takviye edici gıda ve çikolata ile kakao ürünlerinde ilaç etken maddesi bulundu.

Ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenirken, baharatlarda gıda boyası, bitki, çay ve kahve ürünlerinde de ilaç etken maddesi tespit edildi.

SÜTTE NİŞASTA, ETTE AT ETİ

Süt ve süt ürünlerinde ise nişasta, jelatin ve bitkisel yağ belirlendi.

Bitkisel yağlara da farklı tohum yağları katıldığı anlaşılırken, denetimler sonucu, kırmızı et ve et ürünlerinde at eti, kanatlı eti, sakatat ve baş eti tespit edildi.