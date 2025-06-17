Hipodrom.com’un marka yüzü Emre Karayel oldu

Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) yasal sanal bayisi Hipodrom.com, düzenlediği basın buluşmasıyla Emre Karayel ile gerçekleştirdiği iş birliğini duyurdu. Etkinlikte ayrıca, Türkiye atçılığının en köklü organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu için hazırlanan özel film başta olmak üzere yeni reklam filminin ilk gösterimi yapıldı.

Hipodrom.com, atçılığın gelişimine katkı sunmak ve bu kültürü daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla, bu yıl da Gazi Koşusu’nu destekleyerek organizasyona önemli katkılar sağlıyor.

Projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Oyuncu ve TJK Asli Üyesi Emre Karayel, Hipodrom.com ile aynı tutkuda buluştuklarını ifade etti. Ailesinin atçılık geçmişine değinen Karayel şöyle devam etti; “Babam iyi bir hikaye anlatıcısıydı. Uzun yıllar önce dedemin sahip olduğu atları ve onlarla kurduğu bağları bana hikayeleştirerek anlatırdı. Dedem vefat edince satılan atlarımızı geri alacağım diyerek büyüdüm. Bu hikayelerle birlikte atçılık sevdam filizlendi” dedi. Bu yıl 99'uncusu düzenlenecek olan Gazi Koşusu hakkında da konuşan Karayel, “Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyet payidar kaldığı sürece Gazi Koşusu koşulacaktır” dedi.

‘BU İŞ BİRLİĞİNİ GÖNÜL ORTAKLIĞI OLARAK GÖRÜYORUZ’

Etkinlikte konuşan Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem, “Hipodrom.com olarak yola çıktığımız ilk günden bu yana sadece bir dijital platform olmanın çok ötesine geçmeyi hedefledik. Türkiye Jokey Kulübü liderliğinde, atçılığın köklü tarihinden gelen kültürel değerlerini, zarafetini ve asaletini toplumla buluşturmayı; bu mirası sürdürülebilir şekilde gelecek nesillere aktarmayı amaç edindik. Bu vizyonumuz doğrultusunda, oyunculuğuyla hepimizin gönlünde yer edinmiş, sanatçı kimliğinin yanında Türkiye Jokey Kulübü’nün asli üyesi olarak atçılığa gönül vermiş Emre Karayel yollarımızı birleştirdik” ifadelerini kullandı.

‘BİR KÜLTÜRÜ VE GELECEĞİ TEMSİL EDECEK’

Yakın zamanda önemli projeler imza attıklarını belirten Hipodrom.com Genel Müdür Yardımcısı Emre Kokkaya ise toplantıda şunları söyledi: “İsmini Ulu Önderimiz Atatürk’ten alan Gazi Koşusu, bu yıl tam 99. kez koşulacak. Bizler de bu köklü yarış için hem gelenekten ilham alan hem de geleceğe dönük bakış açımızı yansıtan bir film hazırladık. Türk atçılığının en prestijli, köklü ve simgesel yarışı olan Gazi Koşusu için hazırladığımız bu filmle atçılığın daha geniş kitlelere ulaşmasına ve bu kültürün daha görünür hâle gelmesine katkı sunmayı hedefliyoruz.”