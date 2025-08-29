Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Temmuz ayında arttı

Temmuz ayında hizmet üretici fiyat endeksi yıllık %36,35 arttı, aylık %3,21 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Temmuz ayı hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) rakamlarını açıkladı:

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık %36,35 arttı, aylık %3,21 arttı

H-ÜFE 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,21 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,23 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,35 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %43,78 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık %31,89 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %31,89 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %37,41 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %41,00 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %48,65 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %36,11 artış, idari ve destek hizmetlerde %41,68 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık %2,97 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %2,97 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %5,20 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %0,26 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %10,91 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %0,17 azalış, idari ve destek hizmetlerde %3,50 artış gerçekleşti.