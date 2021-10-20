Hugo Boss AG’nin COO’su Dr. Heiko Schäfer, 2022’de 4 milyon Euro, 2023’te ek 5 milyon Euro yani iki yılda en az 100 milyon TL yatırımla İzmir’de kapasiteyi artıracaklarını söylüyor. Schäfer, “İzmir’i grupta lider olarak konumlandıracağız” diyor.

Almanya merkezli olan ve 127 ülkede 445 mağazası ve 7 bin 350 satış noktası bulunan Hugo Boss Grubu’nun üretim faaliyetlerini yürüttüğü en büyük fabrikası İzmir’de yer alıyor.

1999’dan bu yana Ege Serbest Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdüren Hugo Boss Tekstil Sanayi Üretim Tesisleri; erkek, kadın ve spor giyim ile gömlek ve penye gibi farklı ürün gruplarında grubun en önemli üreticisi konumunda.

Tedarik zincirinde İzmir’deki üretim tesislerinin payı erkek giyimde yüzde 40, kadın giyim ve gömlek ürün grubunda yüzde 35’lerde seyrediyor.

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