İstanbul Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği’nin (İHBİR) yeni başkanı Kazım Taycı oldu. Diğer başkan adayı Aydın Soyyiğit’in son dakika seçimden çekilmesiyle sandığa tek liste ile gidildi. Taycı, oyların 263’ünü alarak İHBİR’in yeni başkanı seçildi.

Bu yılın ilk çeyreğinde 2,8 milyar dolar ihracata imza atan hububat sektörü yeni başkanını seçti. Kazım Taycı, son dakika gelişmelerinin yaşandığı seçimde 263 oyla İstanbul Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği’nin (İHBİR) yeni başkanı oldu.

Hem kendisi hem de ekibiyle kendilerine verilen sorumlulukla birlikte üzerlerine düşen her vazife için büyük bir gayret ve çabayla çalışacaklarını söyleyen Kazım Taycı, “Elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıp sektörümüze katkıda bulunmaya çalışacağız. Katma değeri yüksek projemiz var. İlk olarak üyelerimizle birlikte toplanıp sorunlarımızı aciliyet sırasına sokmak istiyoruz. Tespit edip bunlara müdahalede bulunmak istiyoruz. Özellikle yağ ve şekerde ham madde tedariği kaynaklı sorunlarımız var. Gümrüklerimizle ilgili üreticilerimize daha kolay erişebilmesi için birtakım görüşmelerimiz olacak. Yurt dışında B2B görüşmelerimiz, fuar faaliyetlerimiz olacak” dedi.

Soyyiğit seçimden çekildi

Diğer başkan adayı Aydın Soyyiğit son dakikada adaylıktan çekildiğini açıkladı. Böylece Kazım Taycı seçime tek liste olarak girdi.

Taycı’nın yönetim ve denetim kadrosu şu isimlerden oluşuyor;

BAŞKAN: TAYAŞ GIDA SAN. VE TİC A.Ş.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER:

1. GLOBAL NATUREL GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2. YENİ TEKÖZEL MARKALI ÜRÜNLER DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.

3. BAŞHAN TARIMSAL ÜRN. PAZ. SAN. DIŞ TİC. A.Ş.

4. AK NİŞASTA SAN. VE TİC. A.Ş.

5. ZİRVE ÇİKOLATA GIDA SAN. TİC. A.Ş.

6. OKANDENİZ UN VE GIDA SAN. TİC. A.Ş.

7. SAHA ÇİKOLATA ŞEKERL. VE GIDA SAN. TİC. A.Ş.

8. MESA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

9. SAADET GIZA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

10. KATSAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER:

1. SİYER DIŞ TİCARET A.Ş.

2. SARFE UNLUI MAMÜLLER GIDA MADDELERİ İNŞ. VE İNŞ. MALZEMELERİ TUR. SAN: LTD. ŞTİ.

3. UNO GROUP GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.