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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova

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Yaz portföyü nasıl olmalı?

2026 yılının ilk yarısı, piyasalarda tansiyonun düşmediği bir dönem oldu. Yaz ayları boyunca da hem yurt içi hem de yurt dışında takip edilecek birçok kritik konu başlığı bulunuyor. Yaşanan gelişmelerin ve değişen konjonktürün etkisiyle öngörüler güncellenirken, portföylerde de hesaplar değişiyor.

Yaz portföyü nasıl olmalı?

Ağustos ayı sonuna kadarki süreçte portföylerin nasıl şekillenmesi gerektiğini uzmanlara sorduk ve yatırım stratejilerine dair kritik öneriler aldık. Ayrıca borsa, dolar, faiz, altın, Euro/dolar paritesi ve Brent petrole ilişkin beklentileri de detaylarıyla analiz ettik.

Gözde Yeniova Saylak gyeniova@ekonomist.com.tr
Ceren Oral Balaban coral@ekonomist.com.tr

Yaz dönemine girerken hem Türkiye özelinde hem de globalde birçok önemli gündem maddesi piyasaları etkilemeye devam ediyor. Dışarıda ABD-İran savaşında her ne kadar anlaşma sağlansa da jeopolitik riskler etkisini koruyor. İçeride ise politik risklerde tansiyon hala yüksek kalmayı sürdürüyor. Dalgalı piyasa koşullarının sürmesinin beklendiği bu dönemde portföyler yeniden oluşturuluyor. Biz de bu süreçte takip edilecek gelişmeleri ve yatırım tavsiyelerini araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

Yaz portföyü nasıl olmalı?-1
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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova

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