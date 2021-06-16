Yılı 1 milyar TL ciro ile kapatmayı hedefleyen Digicom Grup, pandemide yatırımlarını sürdürüyor. Tüketici elektroniğinde Blaupunkt ve Bluedio markalarının distribütörlüğünü alan Digicom Grup, gayrimenkulde ise 50 milyon dolar değerinde bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Türkiye’de tüketici elektroniği sektörünün öncü şirketlerinden Digicom’un temelleri 1980’lerin başında atıldı. 1985’te Elektro Market ismiyle kurulan ve o yıllarda ulusal markaların genel dağıtımını gerçekleştiren şirket, yıllar içinde Türkiye’de arayışları olan küresel elektronik devlerinin ilgisini çekti.

Pioneer markasının Türkiye distribütörlüğü ile sektörde önemli bir atılım gerçekleştiren şirket, yıllar içerisinde uluslararası devlerin distribütörlüğünü yapar hale geldi. Digicom zamanla sadece elektronik sektörü ile yetinmeyip gayriminekul, küçük ev aletleri ve hızlı tüketim alanlarına da giriş yaptı.

Geçen yılı 1 milyar TL ciro ile kapatan Digicom Grup, 2021 yılında da geçen yılki ciro rakamını korumayı hedefliyor. Pandemiye rağmen yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Digicom Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Yiğit, “Tüketici elektroniğinde dünyaca ünlü Blaupunkt ve Bluedio markalarının da distribütörlüğünü aldık.

Hızlı tüketim alanında Parex, yeni ürünlerle büyümesini sürdürüyor. Gayrimenkul sektöründe ise 2022 yılının ikinci çeyreğinde Nişantaşı bölgesindeki projemize başlamayı planlıyoruz. 50 milyon dolar değerinde bir yatırım olacak bu proje” diye anlatıyor.

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