Dünyanın gündeminde Afrika’nın güneyinde tespit edilen yeni süper varyant Omicron var… Yeni varyantın adı da ilginç bir tartışmanın konusu oldu. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs varyantlarını Yunan alfabesine göre isimlendiriyor. Yeni varyantın adının sıralamaya göre ‘Nu’ varyantı olması gerekiyordu. Çünkü Yunan alfabesine göre daha önce adlandırılan son varyant ‘Mu’idi ve sırada ‘Nu’ harfi vardı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü iki harfi atlayarak yeni varyantı Omicron olarak adlandırdı.

The New York Times’ın haberine göre DSÖ yetkilileri, Yunanca hem “Nu” hem de “Xi” harflerini atlamaya karar verdikten sonra en son varyant için Omicron’a karar verdi. DSÖ sözcüsü Tarık Jasareviç Cumartesi günü Times’a verdiği demeçte, “Nu’nun ‘New’ (Yeni) ile çok kolay karıştırıldığı ve ‘Xi’ yaygın bir soyadı olduğu için kullanılmadığı” bilgisini verdi.

Açıklamaya göre böylece yetkililer bir sonraki harfe karar verdiler: “omikron”.

Yetkili, isimlendirme sürecinin “herhangi bir kültürel, sosyal, ulusal, bölgesel, profesyonel veya etnik gruba zarar vermekten” kaçınmayı amaçladığını söyledi.

Businnes Insider’ın haberine göre ise isimlendirme konusunda bazı kişiler DSÖ’yü, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in adı olan “Xi”yi , Yunanca harf ve Çince isim farklı şekilde telaffuz edildiği halde kullanmamakla eleştirdi.

Texas Senatörü Ted Cruz, “Eğer DSÖ Çin Komünist Partisi’nden bu kadar korkuyorsa, bir dahaki sefere küresel bir felaketi örtbas etmeye çalıştıklarında onları çağıracaklarına nasıl güvenilebilir?” şeklinde bir tweet attı.

Koronavirüsün daha önceki varyantları da Yunanca “Alfa”, “Beta” ve “Gama” harflerini içeriyordu. “Lamda”, “Delta” ve “Mu” varyantları da DSÖ’nün takibindeki varyantlar.

Bir araştırmacı ise Times’a insanları “damgalayıcı ve ayrımcı” olabileceği için virüsleri adlandırmada ilk keşfedildikleri yeri kullanmaktan kaçınmak için Yunanca harfleri kullanmanın değerli olduğunu söyledi.

Saskatchewan Üniversitesi’nden virolog Dr. Angela Rasmussen, “Pandeminin en başından beri, insanların ‘Biz İspanyol gribi adını verdik. Neden buna Wuhan koronavirüsü demiyoruz?’ dediklerini hatırlıyorum. İspanyol gribi İspanya’dan çıkmadı. Nereden çıktığını bilmiyoruz ama ABD’den çıkmış olma ihtimali çok yüksek.” diye konuştu.

DSÖ, Cuma günü varyantı “endişe” olarak nitelendirirken , yetkililer varyant hakkında çok az şey bilindiğini vurguladı.

DSÖ’nün COVID-19 teknik lideri Maria van Kerkhove Perşembe günü yaptığı bir brifingde, “Bu varyant hakkında henüz fazla bir şey bilmiyoruz.” Dedi. “Bildiğimiz şey, bu varyantın çok sayıda mutasyona sahip olduğu” diye konuştu.