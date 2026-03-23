İlk evim konut kredisi şartları neler? İlk evim konut kredisinde son durum ne?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen "İlk Evim" konut kredisi çalışmaları, 2026 yılına girerken yüksek konut fiyatları ve %4-5 bandına ulaşan ticari konut kredisi faizleri karşısında dar ve orta gelirli vatandaşlar için en kritik can suyu projesi haline geldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hazırlanan "İlk Evim" konut kredisi, 2026 yılının ilk yarısında konut piyasasının en önemli gündem maddesi olmaya aday. DAİMFED 1. Başkan Vekili Mehmet Faruk Bozkurt’un açıklamalarıyla detayları netleşen bu paket, özellikle yüksek faiz ve konut fiyatları nedeniyle ev sahibi olamayan kesim için tarihi bir fırsat sunuyor.
"İlk Evim" Kredisi Temel Özellikleri
Mehmet Faruk Bozkurt’un İHA’ya yaptığı açıklamalara göre, paketin teknik mimarisi şu şekildedir:
Faiz Oranı: Aylık %1,20 (Piyasadaki standart konut kredileri %2,49 ve üzerinde seyrederken bu oran maliyeti yarı yarıya düşürüyor).
Vade Süresi: 180 Ay (15 Yıl).
Kapsam: Hem sıfır konutlar hem de ikinci el konutlar krediye konu olabilecek.
Hedef Kitle: İlk kez ev sahibi olacak dar ve orta gelirli vatandaşlar.
Ödeme Planı Analizi (%1,20 Faiz vs. %2,49 Piyasa)
Mevcut standart krediler ile "İlk Evim" paketi arasındaki fark, vatandaşın cebine şu şekilde yansıyacak:
|Kredi Tutarı
|Vade
|Faiz Oranı
|Tahmini Aylık Taksit
|2.000.000 TL
|180 Ay
|%1,20 (İlk Evim)
|~27.420 TL
|2.000.000 TL
|120 Ay
|%2,49 (Standart)
|~52.500 TL
Görüldüğü üzere, "İlk Evim" paketi ile aylık taksitler neredeyse yarı fiyatına inmekte ve vade süresi 15 yıla yayılarak "kira öder gibi" ev sahibi olma imkanı sunulmaktadır.
Başvuru Süreci ve Takvim
Meclis Gündemi: Paketin 2026’nın ilk yarısında (önümüzdeki birkaç ay içinde) TBMM’ye gelmesi ve yasalaşması bekleniyor.
Başvuru Başlangıcı: Yasal sürecin tamamlanmasının ardından, muhtemelen 2026 yılının ikinci çeyreğinde kamu bankaları (Ziraat, Vakıfbank, Halkbank) ve anlaşmalı özel bankalar üzerinden başvurular alınmaya başlanacak.
Sektörel Etki: Düşük faizli bu kredinin, durgun seyreden inşaat sektörünü ve konut satışlarını ciddi oranda canlandırması öngörülüyor.
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Şartların Netleşmesi: Paket Meclis'ten geçene kadar şartlar (gelir sınırı, yaş sınırı, evin ekspertiz değeri vb.) taslak aşamasındadır; yasalaşma ile birlikte kesinleşecektir.
Resmi Kanallar: Henüz resmi başvurular başlamadığı için, banka şubelerinde veya e-Devlet üzerinde aktif bir ekran bulunmamaktadır. Resmi Gazete duyurusu kritik eşiktir.