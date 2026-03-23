İlk evim konut kredisi şartları neler? İlk evim konut kredisinde son durum ne?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hazırlanan "İlk Evim" konut kredisi, 2026 yılının ilk yarısında konut piyasasının en önemli gündem maddesi olmaya aday. DAİMFED 1. Başkan Vekili Mehmet Faruk Bozkurt’un açıklamalarıyla detayları netleşen bu paket, özellikle yüksek faiz ve konut fiyatları nedeniyle ev sahibi olamayan kesim için tarihi bir fırsat sunuyor.

"İlk Evim" Kredisi Temel Özellikleri

Mehmet Faruk Bozkurt’un İHA’ya yaptığı açıklamalara göre, paketin teknik mimarisi şu şekildedir:

Faiz Oranı: Aylık %1,20 (Piyasadaki standart konut kredileri %2,49 ve üzerinde seyrederken bu oran maliyeti yarı yarıya düşürüyor).

Vade Süresi: 180 Ay (15 Yıl).

Kapsam: Hem sıfır konutlar hem de ikinci el konutlar krediye konu olabilecek.

Hedef Kitle: İlk kez ev sahibi olacak dar ve orta gelirli vatandaşlar.