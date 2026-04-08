  • İlkbaharda kış geri döndü! Nisan ayına rağmen bazı iller beyaza büründü

İlkbaharda kış geri döndü! Nisan ayına rağmen bazı iller beyaza büründü

İlkbahar mevsimine rağmen Türkiye’nin bazı illerinde kar yağışı etkili oldu. Bolu, Karabük, Çankırı, Tokat, Kastamonu ve Van’ın yüksek kesimleri nisan ayında beyaza büründü.

Anadolu Ajansı

Bolu'da kar yağışı

Bolu'daki Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ yaylası ile Gölcük Tabiat Parkı'nın yüksek kesimlerinde görülen sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Öte yandan, kent merkezinde sağanak yağışın aralıklarla devam ettiği öğrenildi.

Karabük'ün yüksek kesimleri kara teslim oldu

Karabük'ün Ovacık ilçesinde de yüksek kesimlere kar yağdı. Beydili köyü, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Çankırı'da kar yağışı etkili oluyor

Çankırı'nın yüksek kesimlerinde nisan ayında kar yağışı etkili oluyor. Gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinden itibaren Çerkeş, Orta ve Ilgaz ilçelerinde kara dönüştü. Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Tokat'ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor

Tokat'ın 1450 rakımlı Başçiftlik ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. İlçe merkezi ile 1600 rakımlı Üçoluk Göleti ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede nisan ayında kar yağışı görüldü.

Binaların çatıları ile arazinin beyaza büründüğü bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kastamonu beyaz örtüyle kaplandı

Kastamonu'da sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Ilgaz Dağı Milli Parkı ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

Ilgaz Dağı Milli Parkı’ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi, kar yağışı dolayısıyla beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Van'da nisan ayına rağmen zorlu kış şartları etkili oluyor

Van'ın Erciş ilçesinde karla kaplı mezrada yaşayan vatandaşlar, sürülerini meralara çıkaracakları günü bekliyor. Erciş ilçesinde tek katlı evler ve ahırların kara gömüldüğü 1800 rakımdaki Yankıtepe Mahallesi'nin İmam Abdal mezrasında, nisan ayına rağmen zorlu kış şartları hüküm sürüyor.

Kar kalınlığının evlerin etrafında 2 metreyi bulduğu yerleşim yerinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, kar örtüsünün kalkmasıyla sürülerini meralara çıkaracakları günü bekliyor.
