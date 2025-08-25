İnşaat sektörü kadınların liderliğiyle yükseliyor

Zirve, inşaat ve mühendislik sektörlerinde kadınların liderliğini ve sektörel dönüşümdeki etkisini görünür kılmayı amaçlıyor.

Erkek egemen yapısıyla bilinen inşaat, mimarlık ve mühendislik gibi alanlarda artık kadın profesyoneller sadece sahada değil, karar alma mekanizmalarında da söz sahibi. Bu değişim, sektörel başarıyı artırırken genç kadınlara ilham veren bir örnek oluşturuyor.

İnşaat sektöründe 123 yıllık güçlü bir deneyime sahip olan ve Türkiye’de inşaat projelerine proje yönetim danışmanlığı hizmeti veren Turner’ın destekçileri arasında yer aldığı “İnşa Eden Kadınlar Zirvesi” de bu dönüşümün altını çizen güçlü bir buluşma noktası olacak.

“Kadınların güçlenmesini önceliğimiz olarak görüyoruz”

Turner İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (Chief Administrative Officer) Lisa Ballantyne, etkinliğin açılışında gerçekleştireceği konuşmasında, bu konuya referansla dünyadaki Turner projelerinde kadın liderliğin yükselişine ve çeşitlilik politikalarına değinen bir konuşma yapacak.

Turner Türkiye Genel Müdür Yardımcısı İlayda Öner Mermerbaş’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan “Kadın Liderlerle Dönüşen Sektörler” oturumunda ise sektörün geleceğine yön veren vizyoner kadınlar ilham veren hikayelerini paylaşacak.

İlayda Öner Mermerbaş inşaat sektörünün uzun yıllar boyunca erkek egemen bir alan olarak görülse de bugün değişimin bizzat sahada, ofiste ve karar mekanizmalarında hissedildiğini belirterek şunları söyledi:

“Globalde 60., Türkiye’de ise 25. yılını kutlayan bir şirket olarak, kadın profesyonellerin teknik uzmanlıkları, vizyonları ve liderlik yetkinlikleriyle sektöre kattığı değerin altını çizmek, bu dönüşüm yolculuğunun en değerli adımlarından biri. Turner olarak yalnızca kendi organizasyon yapımızda değil, katkı sağladığımız projelerde de kadınların güçlenmesini desteklemeyi önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu yaklaşımımız, şirketimizdeki kadın çalışan oranlarına da somut biçimde yansıyor; yönetim kadroları dâhil olmak üzere sektörde kadın temsiliyetinde %30’un üzerinde dikkat çeken bir oranla öne çıkıyoruz. Destekçileri arasında yer aldığımız İnşa Eden Kadınlar Zirvesi ise bu vizyonumuzu yansıtan güçlü bir platform olmasının yanı sıra sadece bugünün değil, geleceğin lider kadınlarını da sahneye taşıyacak kıymetli bir adımdır."

İlayda Öner Mermerbaş’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan “Kadın Liderlerle Dönüşen Sektörler” oturumunda Arup Türkiye Genel Müdürü Tülay Hatırnaz, Dar Mühendislik ve Müşavirlik Genel Müdürü Maral Mitilyan, Çimsa’dan İK ve Sürdürülebilirlik GMY’si Tuğba Çörtelekoğlu ve MA Architects Kurucusu Melike Altınışık da konuşmacı olarak yer alacak.

Yönetimde Mühendis Kadınlar, İnşaatta Kadını Destekleyenler, Kadın Liderlerle Dönüşen Sektörler ve İnşaata Kadın Yetiştirenler gibi oturum başlıklarının konuşulacağı zirvede sektör profesyonelleri, kamu kurumu çalışanları, STK temsilcileri, akademisyenler ve genç mühendis adayları bir araya gelerek kadınların ilham veren kariyer hikâyelerini dinleyecek, sektörde fırsat eşitliğini artırmaya yönelik iyi uygulama örnekleriyle tanışacak.