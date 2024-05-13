İNTİSAD Üyeleri Kıbrıs’taki Yatırım Fırsatlarını Değerlendirdi

Dünya genelinde güvenilir bir ticaret ve dostluk ağı oluşturma amacıyla kurulan İNTİSAD (İnternasyonel İş İnsanları Derneği), 6. yılını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kutladı.

Sunuculuğunu Özlem Yıldız’ın gerçekleştirdiği gecede, Türkiye ve birçok ülkeden iş insanları ve ünlü isimlerin katılımı ile iş sanat ve cemiyet hayatının önde gelen simalarına ödülleri verildi.

Yatırımcılara dünyanın kapılarını açmayı hedefliyor

İNTİSAD Genel Başkanı Selahattin Par, gala gecesi öncesi yaptığı konuşmada, derneğin 6 yılda çok uzun ve başarılı bir mesafe kat ettiğini belirtti. Par, “Ancak, hala kendimizi yolun başında görüyoruz. Dernek olarak ilk amacımız dünya genelinde dostluk ve ticaret ağı oluşturmak. Türk yatırımcıları, nereye giderlerse gitsinler orada bir dostlarının olduğunu bilsinler istiyoruz. Hedefimiz, üyelerimizin yanı sıra tüm Türk yatırımcılar için bir network oluşturmak ve yol gösterici olmak. Bir üyemiz ticaret yapmak için yabancı bir ülkeye gittiğinde oradaki temsilcimiz karşılasın, bürokratik işlemlerde yardımcı olsun kısaca yol göstersin istiyoruz. Bu ülke Almanya’da olabilir, Gana, Avustralya veya Tayvan da olabilir. Şu anda 16 ülkede temsilcimiz bulunuyor ve toplam üye sayımız 300'ün üzerinde” dedi.