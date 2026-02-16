İş Bankası emekli promosyonu 2026 ne kadar? İşte yeni promosyon tutarı

İş Bankası, Şubat 2026 itibarıyla emekli promosyon yarışında çıtayı oldukça yukarılara taşıyarak toplam avantaj tutarını 24.000 TL seviyesine çıkardı. Bankanın resmi duyurusuna göre bu kampanya, 28 Şubat 2026 tarihine kadar geçerli olup hem yeni taşıma yapanları hem de mevcut emekli müşterileri kapsamaktadır.
16 Şubat 2026 itibari ile 24.000 TL'ye ulaşan bu avantaj paketinin dökümü ve katılım şartları şöyledir:
Promosyon Paketi Dökümü
Bu tutar tek bir kalemden değil, üç farklı ödülün birleşiminden oluşur:
|Ödül Kalemi
|Maksimum Tutar
|Şartı
|Nakit Promosyon
|15.000 TL
|3 yıl maaş taahhüdü vermek.
|Kredi Kartı Ödülü
|8.000 TL
|İlk kez alınacak Maximum Kart ile 5.000 TL harcama yapmak.
|Fatura Talimatı
|1.000 TL
|İlk kez verilen 2 adet otomatik fatura talimatı.
|TOPLAM AVANTAJ
|24.000 TL
|Tüm şartlar sağlandığında geçerlidir.
Maaş Tutarına Göre Nakit Ödemeler
Doğrudan hesabınıza yatacak olan nakit promosyon miktarı, emekli maaşınızın seviyesine göre belirlenir:
10.000 TL'ye kadar maaş alanlar: 5.000 TL
10.000 TL – 15.000 TL arası: 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Kimler Yararlanabilir?
Yeni Müşteriler: 1-28 Şubat 2026 tarihleri arasında maaşını İş Bankası’na taşıyan veya ilk maaşını buradan alanlar.
Mevcut Müşteriler: Halihazırda maaşını İş Bankası’ndan alan ancak promosyon taahhüdünü yenilemek isteyenler (özellikle 05.05.2025 tarihinden sonra taahhüt verenler faydalanabilir).
Ek Ayrıcalıklar
Sadece nakit ve puan ödülleri değil, emekliler için özel ek bankacılık kolaylıkları da sunuluyor:
Maximum Kart ve Ek Kartlar: Yıllık kart aidatı ödemezsiniz.
Ücretsiz Havale/EFT: İşCep ve İnternet Şubesi üzerinden yapılan işlemler (limitler dahilinde) masrafsızdır.
İndirimli Faiz: 1 Ocak - 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olan indirimli faiz oranları ile Ek Hesap kullanımı.