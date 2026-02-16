İş Bankası emekli promosyonu 2026 ne kadar? İşte yeni promosyon tutarı

İş Bankası, Şubat 2026 itibarıyla emekli promosyon yarışında çıtayı oldukça yukarılara taşıyarak toplam avantaj tutarını 24.000 TL seviyesine çıkardı. Bankanın resmi duyurusuna göre bu kampanya, 28 Şubat 2026 tarihine kadar geçerli olup hem yeni taşıma yapanları hem de mevcut emekli müşterileri kapsamaktadır.