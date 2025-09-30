İŞKUR Gençlik Programı ne zaman başlıyor? İŞKUR Gençlik Programı başvuruları şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamayla, üniversite öğrencilerine yönelik geliştirilen İŞKUR Gençlik Programı'nın kontenjanının artırıldığını duyurdu. Gençlerin programa gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle kontenjan artışına gidildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararı şu sözlerle açıkladı:
Geçen dönem 100 bin öğrencinin faydalandığı program için bu dönem de başlangıçta 100 bin kontenjan ilan edilmişti.
Ancak gençlerin yoğun teveccühü üzerine, bugünkü Kabine Toplantısı'nda kontenjanın 150 bine çıkarılması kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca 2028 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon öğrenciyi İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalandırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Bu karar, daha fazla üniversite öğrencisi için iş gücü piyasasına hazırlık ve deneyim kazanma fırsatı sunacak.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kontenjanını 150 bine çıkardığını duyurduğu İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru süreci, üniversite öğrencileri tarafından merakla bekleniyor.
Programın yeni eğitim öğretim dönemi başvurularının ne zaman başlayacağı, İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılacak resmî açıklamalarla netleşecek.
Üniversite kayıtlarının tamamlanması göz önünde bulundurularak, İŞKUR Gençlik Programı başvurularının Ekim ayı içerisinde başlaması öngörülüyor.
Öğrencilerin, programın başlama tarihini ve başvuru adımlarını kaçırmamak için İŞKUR ve Bakanlığın resmî duyurularını takip etmeleri önemlidir. Bu program, öğrencilere iş deneyimi kazanmaları için önemli bir fırsat sunacak.
İŞKUR Gençlik Programına Kimler Başvurabilir?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulan İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine hem deneyim kazandırmayı hem de maddi destek sağlamayı amaçlayan yeni bir istihdam programıdır.
Programın temel amacı, gençlerin "tecrübe eksikliği" bariyerini ortadan kaldırmaktır. Üniversite öğrencileri, okudukları dönemde tecrübe edinerek istihdam piyasasına daha hazırlıklı girmeleri için desteklenir.
Çalışma Alanı: Öğrenciler, üniversitelerinde veya istedikleri alanlarda çalışabilecekler.
Çalışma Süresi: Her üniversitenin kendi öğrencileri, haftalık azami 3 gün çalışabilecek.
Eğitim Desteği: Öğrencilere mülakat teknikleri, CV hazırlama, iş arama motivasyonu, halkla ilişkiler, finansal okuryazarlık gibi temel dersler verilecektir.
MADDİ DESTEK NE KADAR?
Programa başvuracak öğrenciler için hem sosyal hem de ekonomik şartlar belirlenmiştir:
|Detay
|Açıklama
|Başvuru Şartı
|Hane geliri 3 asgari ücretin altında olan üniversite öğrencileri başvurabilir.
|Kontenjan
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla bu dönem için kontenjan 150 bine çıkarılmıştır.
|Günlük Ödeme
|Programa katılan gençlere günlük 1083 lira ödeme yapılacaktır.
|Aylık Gelir Desteği
|Ayda 5 gün katılımda yaklaşık 5 bin 415 lira, 14 gün katılımda ise yaklaşık 15 bin 162 lira gelir desteği sağlanacaktır.
|Sigorta
|Program süresince öğrencilerin kısa vadeli sigorta primleri işveren olarak İŞKUR tarafından yatırılacaktır.
Bakan Işıkhan'a göre, gençler 1 hafta sonra programa başvuruda bulunabilecekler. Tüm ayrıntılara ise genclik.iskur.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Programın başvuru sürecinin Ekim ayı içerisinde resmen başlaması beklenmektedir.
