İŞKUR Gençlik Programı ne zaman başlıyor? İŞKUR Gençlik Programı başvuruları şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamayla, üniversite öğrencilerine yönelik geliştirilen İŞKUR Gençlik Programı'nın kontenjanının artırıldığını duyurdu. Gençlerin programa gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle kontenjan artışına gidildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararı şu sözlerle açıkladı:

Geçen dönem 100 bin öğrencinin faydalandığı program için bu dönem de başlangıçta 100 bin kontenjan ilan edilmişti.

Ancak gençlerin yoğun teveccühü üzerine, bugünkü Kabine Toplantısı'nda kontenjanın 150 bine çıkarılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca 2028 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon öğrenciyi İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalandırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Bu karar, daha fazla üniversite öğrencisi için iş gücü piyasasına hazırlık ve deneyim kazanma fırsatı sunacak.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kontenjanını 150 bine çıkardığını duyurduğu İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru süreci, üniversite öğrencileri tarafından merakla bekleniyor.

Programın yeni eğitim öğretim dönemi başvurularının ne zaman başlayacağı, İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılacak resmî açıklamalarla netleşecek.

Üniversite kayıtlarının tamamlanması göz önünde bulundurularak, İŞKUR Gençlik Programı başvurularının Ekim ayı içerisinde başlaması öngörülüyor.

Öğrencilerin, programın başlama tarihini ve başvuru adımlarını kaçırmamak için İŞKUR ve Bakanlığın resmî duyurularını takip etmeleri önemlidir. Bu program, öğrencilere iş deneyimi kazanmaları için önemli bir fırsat sunacak.