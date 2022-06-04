T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 32 ilde 385 muhtelif nitelikte arsayı açık artırma ile satışa sundu.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre müzayedeler 14-15 Haziran 2022 tarihinde düzenlenecek. Müzayedeler için salon katılımı Konferans Salonu, Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya, Ankara ve Balçova Termal Otel Kardelen Salon Balçova, İzmir adreslerinde gerçekleştirilecek. İnternet katılımı 13 Haziran 2022 saat 10.30 itibariyle sonlanacak.

24 AY VADELİ, KDV’DEN MUAF

İlanda yer alan bilgilere göre arsalar yüzde 25 peşinat ve yıllık yüzde 9 farkla 24 ay vade imkânıyla satışa sunuluyor ve KDV masrafından muaf.

ARSALAR HANGİ İLLERDE?

Arsalar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Van ve Yalova illerinde yer alıyor.