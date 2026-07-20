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  • İstanbul'u iri çekirgeler sardı! O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı

İstanbul'u iri çekirgeler sardı! O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı

İstanbul'un birçok ilçesinde son günlerde görülmeye başlanan iri çekirgeler, vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'u iri çekirgeler sardı! O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı

Son günlerde İstanbul'un birçok ilçesinde görülen iri çekirgeler vatandaşlarda endişe yarattı. Sultangazi, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde ortaya çıkan çekirgeler cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

1 Vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı

Vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı

Evlerin balkonlarına, pencerelerine, apartman girişlerine ve bahçelerine kadar gelen çekirgeler nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

2 Görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı

Görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı

Bazı vatandaşlar çekirgeleri zarar vermeden dışarı çıkarmaya çalışırken, bazı kedilerin ise çekirgeleri yakalamaya çalıştığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. 

Renkli görüntüler kısa sürede sosyal medyaya yayıldı. Kimisi de yakaladığı çekirgeyi bir kutuya koyarak görüntüledi.
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