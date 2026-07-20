İstanbul'u iri çekirgeler sardı! O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı

Bazı vatandaşlar çekirgeleri zarar vermeden dışarı çıkarmaya çalışırken, bazı kedilerin ise çekirgeleri yakalamaya çalıştığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Renkli görüntüler kısa sürede sosyal medyaya yayıldı. Kimisi de yakaladığı çekirgeyi bir kutuya koyarak görüntüledi.