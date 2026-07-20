İstanbul'u iri çekirgeler sardı! O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı

Son günlerde İstanbul'un birçok ilçesinde görülen iri çekirgeler vatandaşlarda endişe yarattı. Sultangazi, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde ortaya çıkan çekirgeler cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
1 Vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı
Evlerin balkonlarına, pencerelerine, apartman girişlerine ve bahçelerine kadar gelen çekirgeler nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.
2 Görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı
Bazı vatandaşlar çekirgeleri zarar vermeden dışarı çıkarmaya çalışırken, bazı kedilerin ise çekirgeleri yakalamaya çalıştığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Renkli görüntüler kısa sürede sosyal medyaya yayıldı. Kimisi de yakaladığı çekirgeyi bir kutuya koyarak görüntüledi.