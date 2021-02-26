Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı’na senarist ve yönetmen Guy Ritchie; aksiyon sinemasının ünlü ismi Jason Statham da katıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz yapılarak doğum günü pastası kesildi.

Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü sürprizi yapıldı.

Hollywood yıldızları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı https://t.co/eUPndamquQ pic.twitter.com/HKEJ0XPrNm — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 26, 2021

Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy ile oyuncu Jason Statham, oyuncu Josh Harrnett, yönetmen-senarist Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley, Yapımcı Ivan Atkinson, Miramax CEO’su Yapımcı Bill Block’un da aralarında bulunduğu Hollywood oyuncu ve yapımcıları katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için doğum günü sürprizi yapıldı. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile doğum günü pastasını keserek teşekkürlerini iletti. Erdoğan, konuk isimlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

NİSAN AYINDAN İTİBAREN GALATAPORT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesinin Açılış Programı’nda yaptığı konuşmada ise Beyoğlu Kültür Yolu Projesinin en önemli eserlerinden biri olan bu yapının hayırlı olmasını diledi.

Türk sineması denilince akla Yeşilçam’ın geldiğini, Atlas Sineması’nın adının da Yeşilçam’da çekilen filmlerle bir devrin sembolü olan ve herkesin gönlünde taht kuran ustalarla özdeşleşmiş bir mekan olduğunu aktaran Erdoğan, aynı zamanda Atlas Sineması’nın Sultan Abdülaziz döneminde 1870’lerde inşa edilen tarihi binasıyla da İstanbul’un en güzel mimari eserlerinden biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sinema olarak 1948 yılından beri İstanbullulara hizmet veren Atlas Sineması’nı aslına uygun şekilde, sahnesinden koltuğuna, ses sisteminden fuayesine kadar her şeyiyle yenilediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Artık bu sinemada gala ve prömiyer gösterimleri dahil sinema sanatının en nadide eserleri seyircisiyle buluşabilecek. Tarihi geçmişi ve modern alt yapısıyla Atlas Sinemamız aynı zamanda yaşayan bir müze de olacak. Türk sinema tarihinin tüm bilgilerini içeren dijital hafıza havuzu da yine bu eserin bünyesinde yer alıyor. Elbette ülkemiz sinemasının kazandığı tüm önemli ulusal ve uluslararası ödüller de burada sergilenecek. Beyoğlu Kültür Yolu Projemizin önemli duraklarından biri olan Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesinin şehrimize ve ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.”

REZERVASYONLARDA ADETA PATLAMA YAŞANIYOR

Erdoğan, kültür ve sanat alanında sahip olunan köklü birikimi vatandaşların yanında tüm insanlığın hizmetine sunmanın en başta gelen görevlerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bu bakımdan dünyada yıldızı giderek parlayan bir ülke olduğumuzun en önemli göstergesi misafir ettiğimiz özellikle yabancı turist sayının 52 milyonu bulmuş olmasıdır. Her ne kadar salgın sebebiyle bu sayıda bir düşüş yaşanmış olsa da normalleşmeyle birlikte çok daha yüksek turist sayılarına ulaşacağımızı biliyoruz. Nitekim seyahat kısıtlamalarını kaldıran veya hafifleten her yerde ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor. İnşallah hep birlikte yeniden sağlıklı ve bereketli günlere kavuşacağımız vakitler yakındır.

İstanbul hep olduğu gibi bugün de en büyük turizm, kültür ve sanat değerimizdir. Bu güzel şehri hala hakkıyla değerlendiremediğimize inanıyorum bir İstanbullu olarak. Tarihi ve tabi güzellikleri, insani zenginlikleri, kültür ve sanat iklimi bakımından İstanbul’la kıyas dahi edilemeyecek yerler çok yüksek rakamlarda turist çekiyor. Bu tabloya baktığımızda İstanbul’un tek başına 50 milyonluk, hatta 100 milyonluk bir turist ağırlama potansiyelini barındırdığını söyleyebiliriz. Hiç şüphesiz bunun için hem İstanbul’da hem de ülkemizin her köşesinde tarih, kültür, sanat, tabi güzellik ve insan hazinesi potansiyelimizi harekete geçirmemiz gerekiyor.

Son 18 yılda bu doğrultuda ülkemize önemli yatırımlar yaptık. Kültür, sanat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği mekan sayımızı, bu ifade çok önemli, 858’den 4 bin 139’a çıkarırken, etkinlik sayımızı 34 binden 110 bine yaklaştırdık. Bu etkinliklere katılan izleyici sayısı da 114 milyonu buldu. Tiyatrolar, sinemalar, kültür merkezleri, müzeler, ören yerleri, sanat merkezleri, opera salonları, tarihi yapılar gibi nice kültür varlığımız milletimizin ve tüm insanlığın hizmetindedir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılın sonunda açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM), Kovid-19 salgını nedeniyle en geç önümüzdeki yılın ortasında, İstanbul halkının hizmetine sunulacağını bildirdi.

Erdoğan konuşmasında, Beyoğlu Kültür Yolu’nun sinemanın yanında Galataport, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Narmanlı Han, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi, Serkildoryan binası, Taksim Camisi ve AKM’yi de içeren dev bir proje olduğunu söyledi.

Artık Atatürk Kültür Merkezi demediğini, bu yerin opera binası olarak şu anda hazırlandığını ifade eden Erdoğan, “Bu yılın sonunda açmayı planladığımız Atatürk Kültür Merkezi’mizi salgın sebebiyle inşallah önümüzdeki yılın en geç ortasında, İstanbul halkının hizmetine sunacağız.” diye konuştu.

Erdoğan, Taksim Camisi’nin de önümüzdeki yıl ramazan ayında hizmete gireceğini belirterek, caminin ibadet yanında kütüphanesiyle geleneksel sanatlar atölyeleriyle sergileriyle bir kültür sanat merkezi olarak da faaliyet göstereceğini anlattı.

Serkildoryan binası ve bünyesindeki Emek Sineması’nın 1983’te çıkan bir yangında adeta mahvolduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Biz bu güzel eseri restore ettik ve 2016’da yeniden İstanbul’umuza kazandırdık. Bugün Emek Sineması şehrimizin kültür sanat faaliyetlerinin en önemli adreslerinden biridir. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatının son günlerini yaşadığı Mısır Apartmanındaki evini, müzeye dönüştürüyoruz. Projesi hazır. İnşallah müzeyi de 12 Mart’ta yani İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında hizmete açıyoruz. Narmanlı Han, İstiklal tünelinin girişinde 1831 yılından beri nice ünlü ismi ağırlamış bölgemizin sembol imkanları arasındadır. Burası da özel sektör girişimiyle restore edilerek yeniden hayat buldu. Geçtiğimiz haziran ayında kapılarını tekrar açan Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, bünyesindeki tiyatro salonları ve aynı amaca hizmet eden birimleriyle İstanbul’un sanat damarlarından biridir. Aynı şekilde merkezin sinema salonları, sektörün her kesiminden insana destek olan etkinlikleriyle müzik salonları da konserleriyle İstanbul’a nefes vermeyi sürdürüyor.”

Erdoğan, Galata Mevlevihanesi’nin 1491’den beri tasavvuf dünyasına ışık tutan, bunun yanında kültür ve edebiyat alanında pek çok önemli isme ev sahipliği yapan bir ibadethane olduğunu kaydetti.

Kapsamlı bir restorasyonun ardından son 10 yıldır müze olarak yeniden faaliyete geçen bu mekanın şehre kattığı değeri tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, İstanbul siluetinin ayrılmaz bir parçası olan Galata Kulesi’ninde restore edilerek yeniden şehre kazandırılan eserler arasında yer aldığını vurguladı.

GALATAPORT PROJESİ

Konuşmasında Galataport projesine de değinen Erdoğan, “Tamamlandığında İstanbul’un hem kültür sanat hayatına hem turizmine çok büyük katkılar sunacak bir atılımdır. Dev turist gemilerinin yanaşacağı bir yer haline gelecek. Sadece turizm sektörüne 5 milyar dolarlık ilave katkı sağlaması beklenen Galataport, 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1,5 milyon gemi yolcusu potansiyeliyle gerçekten dünya çapında bir projedir. Dünyanın tüm önemli markaları bu mekanda yer almak için şimdiden arayış içindedir. Proje içindeki tarihi Tophane Saat Kulesi yıl boyunca pek çok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacaktır. Bunları bu kadar iştahlı anlatırken bir derdim var. Bu mekan benim doğup büyüdüğüm bir mekan. Buranın dili olsa da bize anlatsa veya biz ona anlatsak. Böyle bir durumumuz var. Bir Beyoğlu çocuğu olarak burada doğdum, burada büyüdüm, burada yetiştim. Dolayısıyla da heyecan biraz da buradan geliyor.”

İstanbul Modern ile İstanbul Resim ve Heykel müzelerinin küresel düzeyde ilgi gördüğünü vurgulayan Erdoğan, “İnşallah nisan ayından itibaren Galataport’un faaliyete geçmesini bekliyoruz. Salgın şartlarına rağmen sadece bu yıl 350 bin yolcu taşıyan 200 kruvaziyer gemisi, Galataport’a demirlemek için rezervasyon yaptırmıştır. Önümüzdeki yıl bu ilginin beş katına çıkacağına ben şimdiden inanıyorum ve şimdiden bunu görüyorum.” dedi.

TURİZM SEKTÖRÜ

Erdoğan, Beyoğlu Kültür Yolu’nun, Galataport’un Tarihi Yarımada’ya çekeceği ilave ilgiyi bölgenin diğer güzellikleriyle buluşturma amacıyla geliştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

“İnşallah şehrimizin hala geliştirilmeyi bekleyen nice güzelliklerini de yeni projelerle hizmete alarak İstanbul ve Türkiye için belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşacağız. Şöyle bir etrafımıza baktığımızda yapılacak daha çok işimizin olduğunu görüyorum. Turizm sektöründe dünyanın lideri olmaya giden bir ülke durumundayız. Bunda da hiç şüphem yok. Öyle mi Mehmet Bey, yapacağız değil mi bunu? Tarihi ve kültürel zenginliklerimizi ne kadar iyi korur ve ne kadar iyi geliştirirsek millet olarak o kadar çok kazanırız. Aynı zamanda bu bizim hem medeniyet birikimimize hem coğrafi mirasımıza sahip çıkma sorumluluğumuzun da gereğidir. İnşallah önümüzdeki dönemde kültür meselesini önceliklerimizin en başına alarak maddi alt yapı atılımlarını güçlü bir içerikle de tahkim edeceğiz.”