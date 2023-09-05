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Kabine bugün yoğun gündemle toplanacak: Gündemde hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyaretinin ardından Kabine toplantısına başkanlık edecek.

05 Eylül 2023 | 09:41
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Kabine bugün yoğun gündemle toplanacak: Gündemde hangi başlıklar var?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin ardından gerçekleşecek.

TRT'nin haberine göre toplantıda Soçi ziyaretinde yaşanan gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin yansımaları ele alınacak.

Erdoğan, dünya liderleriyle bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği de toplantının gündeminde olacak.

Erdoğan 9-10 Eylül'de Hindistan'daki G20 Liderler zirvesine katılacak. Ardından da 17-21 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek. Erdoğan iki uluslararası toplantıda da dünya lideriyle bir araya gelecek.

Ekonomide gözler OVP'ye çevrildi

Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak. 

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