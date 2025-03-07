“Kadınlar online alışverişte lider”

Yandex Ads tarafından yapılan kadınların online alışveriş davranışları araştırması Türkiye’deki kadınların internet alışverişine yatkınlığını ortaya koydu. Toplam 7 ülkeden 2600 kadının katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye'deki kadınlar diğer ülkelerle kıyaslandığında online alışverişte en aktif grup olarak öne çıktı. Yandex Ads Türkiye, Ortadoğu ve Güney Asya Ajans Ortaklıkları Lideri Nejla Bilge Atila, “Türkiye’de kadınlar ekonomik daralmada fiyatları çok iyi okuyabiliyorlar. Hem kendi ihtiyaçlarını hem de evin ihtiyaçlarını internetten alırken alışverişte başrol oynuyorlar” dedi.

Araştırmaya Brezilya, Meksika, Arjantin, Şili, Kolombiya, Peru ve Türkiye’den 360’ar kadın katıldı. Araştırmada, “Online alışveriş kararlarını ne yönlendiriyor? E-ticaret reklamları ve alışveriş için hangi kanallar ve formatlar tercih ediliyor? Kadın müşteriler arasında güven ve sadakat nasıl oluşturulur?” sorularına yanıt arandı.

Sonuçlara göre, kadınlar en çok cep telefonlarını kullanarak online alışveriş yapmayı tercih ediyor. Katılımcıların yarısından fazlası ayda birkaç kereden daha sık alışveriş yaptığını belirtirken, tüm ülkeler içinde Türkiye'deki kadınlar online alışverişte en aktif grup olarak ön plana çıkıyor.

Giyim ve güzellik ürünleri ilk sırada

Tüm ülkelerde en sık satın alınan ürün kategorileri ise giyim ve güzellik ürünleri, Türkiye'de ikinci sırada ‘gıda’ yer alıyor. Türkiye’de kadınlar online alışverişi daha çok kendileri, ev ihtiyaçları veya partnerlerinin ihtiyaçları için yapıyor. Ev tadilatı veya mobilyaya ise daha az ilgi gösteriyorlar. Gıda, hazır yemek ve ev temizlik ürünleri hızlı satın alınırken, evcil hayvan ürünleri daha az sıklıkla internetten alınıyor.

Mobil uygulamalar ve pazar yeri web sitelerinin online alışverişin en önemli kanalları olduğunu aktaran Yandex Ads Türkiye, Ortadoğu ve Güney Asya Ajans Ortaklıkları Lideri Nejla Bilge Atila, “Özel mobil uygulamalar, kadınların akıllı telefonlarıyla alışveriş yapmasını teşvik eden önemli bir faktör. Türk kadınları, online alışverişte pratik stratejileri önemsiyor. Birçok ülkeye kıyasla alışveriş yaparken Türk kadınları fiyat kıstasının yanısıra ödeme yöntemleri, kalite ve teslimat konularını önemsiyorlar. Fırsatları kaçırmama güdüsüyle online alışverişte hızlı ve akılcı hareket etmeyi başarıyorlar.”

Olumlu yorumlar satın almayı etkiliyor

Türkiye’de kadınlar en çok pazar yeri değerlendirmeleri, yorumlar ve önerilere güveniyor ve satın almadan önce fiyatları karşılaştırmayı seviyorlar. Ayrıca, ürünün gerçek hayattaki görünümünü gösteren detaylara sıkça bakıyorlar. Güvenilir markalardan, iyi yorumlara ve tutarlı ürün performansına sahip kaliteli ürünler almayı tercih ediyorlar. Uygun fiyatlı ürünleri seviyorlar ve mükemmel müşteri hizmeti sunan markalardan alışveriş yapma olasılıkları daha yüksek. Yenilikçi ve benzersiz ürünleri, özellikle modaya uygun (yüzde 59), iyi marka itibarına sahip (yüzde 58) ve doğal veya çevre dostu tasarıma sahip (yüzde 50) olanları beğeniyorlar.Ayrıca, satın alırken pazar yeri derecelendirmeleri ve yorumlarına, aile ve arkadaşlarının görüşlerine ve televizyon reklamlarına güveniyorlar.

Ankete katılan kadınların çoğu maaşlı çalışan konumunda. Finansal durum açısından, genellikle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmiyorlar. Türkiye’de online alışverişte en popüler kategori "giyim ve ayakkabı" olup, bunu gıda kategorisi takip ediyor. Mobil cihazları, kullanım kolaylığı ve zaman kazandırması nedeniyle tercih ediyorlar.