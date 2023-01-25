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  • Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler artırıldı

Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler artırıldı

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 97,72 artırılarak güncellendi.

25 Ocak 2023 | 09:33
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Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler artırıldı

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2022 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 97,72) artırılarak güncellendi.

Tebliğ, 1 Şubat 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:

31 Ocak 2023'e kadar olan eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)1 Şubat 2023-31 Ocak 2024 döneminde uygulanacak eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)
Eşik değerlerEşik değerler
MADDE 8 
4.004.0347.916.776
6.673.40913.194.664
146.815.969290.284.533
Parasal limitler ve tutarlar 
MADDE 3 (g) 
33.494.08266.224.498
MADDE 13 (b) 
436.830863.700
873.7051.727.489
7.281.27814.396.542
MADDE 21 (f) 
728.0721.439.543
MADDE 22 (d) 
218.395431.810
72.752143.845
MADDE 53 (j)/1 
1.456.2022.879.202
MADDE 53 (j)/2 
2.305.1784.557.797
13.81927.322
9.220.74418.231.255
27.65454.677
69.155.600136.734.452
41.48282.018
55.316109.370
MADDE 62 (h) 
808.1721.597.917
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