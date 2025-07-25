Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), 74,1 seviyesinde açıklanırken, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO) da bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,2 seviyesinde kaydedildi.

2025 yılı Temmuz ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1844 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen

yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Haziran 2025'te Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), 74,3 olarak açıklanmıştı. Mayıs 2025'te bu oran 75 seviyesindeydi.