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Kapasite kullanımı Mayıs 2023'ten beri düşüyor

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda, geçen aya göre 0,3 puan azalarak 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

25 Temmuz 2025 | 10:09
Son Güncellenme: 25 Temmuz 2025 | 10:12
Kapasite kullanımı Mayıs 2023'ten beri düşüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), 74,1 seviyesinde açıklanırken, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO) da bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,2 seviyesinde kaydedildi.

2025 yılı Temmuz ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1844 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen
yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Haziran 2025'te Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), 74,3 olarak açıklanmıştı. Mayıs 2025'te bu oran 75 seviyesindeydi. 

Aylar       2024         2025
Ocak 76,2 74,6
Şubat 76,4 74,5
Mart 76,2 74,4
Nisan 76,7 74,3
Mayıs 76,3 75
Haziran 76,3 74,3
Temmuz 75,9 74,2
Ağustos 75,4  
Eylül 74,9  
Ekim 74,9  
Kasım 75,6  
Aralık 75,8  
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