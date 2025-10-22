ARA
Taksi, dolmuş, otobüs ve servis aracı sahipleri dikkat: Son gün yaklaşıyor

Taksi, dolmuş ve otobüslerde kamera sistemi bulundurma zorunluluğu için süre dolmak üzere. Şartları yerine getirmeyen araçlara idari para cezası kesilecek ve muayeneden geçişlerine izin verilmeyecek.


19 Ağustos tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre taksi, dolmuş, otobüs gibi ticari ve toplu taşıma araçlarında kamera sistemiyle görüntü kayıt cihazı bulundurma zorunluluğu getirilmişti. Araç kamerası takma zorunluluğunda son tarih yaklaştı.

M2 ve M3 sınıfı yolcu taşıma araçları, belediyelere ait veya belediyelerin yetkilendirdiği toplu taşıma araçları, taksiler ve minibüslerde kamera sistemiyle görüntü kayıt cihazı, araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğu 1 0cak 2026 tarihinden itibaren başlayacak.

Yönetmelik değişikliğine göre, ilk defa tescil edilecek söz konusu araçlarda bu şart, ilk tescil sırasında aranacak. Fakat bu hüküm 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Bugünden önce ilk tescili yapılan araçlarda ise bu şart, 2023 ile 2025 arasındaki modeller için 1 Ocak 2026, 2018 ile 2022 arasındaki modeller için 1 Ocak 2027, 2017 ve öncesi modeller için 1 Ocak 2028 tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmayacak.

2023 ile 2025 arasındaki modeller için kamera sistemiyle görüntü kayıt cihazı, araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğu yılbaşı itibarıyla başlayacak.

Söz konusu şartların yerine getirilmemesi halinde idari para cezası uygulanacağı gibi, araçlar muayeneden de geçemeyecek.

Araç kameralarının fiyatı yaklaşık 2 bin TL’den başlıyor ve özelliklerine göre daha da yükseliyor.
