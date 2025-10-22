Karadeniz'in su ürünleri ihracatında artış

2025 yılının ilk 9 aylık döneminde Karadeniz Bölgesi'nden yapılan su ürünleri ihracatının 278 milyon 729 bin 24 dolara ulaştığı açıklandı.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, yılın ocak-eylül döneminde Karadeniz'den 31 ülkeye su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi.
Bölgeden 9 ayda 38 bin 906 ton su ürünü ihraç edilerek, 278 milyon 729 bin 24 dolar gelir elde edildi. En çok talep ise Rusya, Yunanistan ve Japonya'dan geldi.
Karadeniz'den ocak-eylül döneminde Rusya'ya 102 milyon 398 bin 985, Yunanistan'a 31 milyon 715 bin 990 ve Japonya'ya 23 milyon 976 bin 161 dolarlık su ürünü dış satımı yapıldı.
Ayrıca, Kazakistan, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, İsviçre, Avusturya ve Endonezya'ya da su ürünleri ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminde bu ülkelere su ürünleri ihraç edilmemişti.
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, su ürünleri ihracatında yılın 9 ayında başarılı bir grafik sergilendiğini belirterek, Rusya başta olmak üzere geleneksel pazarlarda ihracatı istikrarlı şekilde artırmaya devam ettiklerini de ekledi.
Kalyoncu, "Toplamda 31 ülkeye yaklaşık 39 bin tonluk ürün göndermemiz, bölge ihracatçılarımızın dünya pazarlarındaki gücünü ve rekabetçiliğini bir kez daha ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.
Kalyoncu ayrıca son üç ayda kazanılan ivmenin korunarak yılı 380 milyon dolar seviyesinde kapatmayı hedeflediklerinin de altını çizdi.
Ülke çeşitliliğini artırmayı önemsediklerini belirten DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, "2026'da özellikle Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına yönelik tanıtım ve ticaret heyeti faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağız. Ayrıca sürdürülebilir balıkçılık ve katma değeri yüksek işlenmiş ürün ihracatına yönelerek, Türk su ürünlerinin dünya markası haline gelmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.