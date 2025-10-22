Karadeniz'in su ürünleri ihracatında artış

Karadeniz'den ocak-eylül döneminde Rusya'ya 102 milyon 398 bin 985, Yunanistan'a 31 milyon 715 bin 990 ve Japonya'ya 23 milyon 976 bin 161 dolarlık su ürünü dış satımı yapıldı.

Ayrıca, Kazakistan, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, İsviçre, Avusturya ve Endonezya'ya da su ürünleri ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminde bu ülkelere su ürünleri ihraç edilmemişti.