KYK burs sonuçları açıklandı mı? Gözler 2025 KYK burs ve kredi sonuçlarına çevrildi

Üniversite öğrencilerinin eğitim, konaklama ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başvurduğu Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından tüm dikkatler e-Devlet sorgulama ekranına çevrilmiş durumda.
KYK 2025 burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen 2025-2026 eğitim-öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi başvuru değerlendirme işlemleri, başvuruların tamamlandığı 17 Ekim itibarıyla başladı.
Başvuruların sona ermesinin üzerinden 5 gün geçmiş olmasına rağmen, burs ve öğrenim kredisi sonuçları henüz erişime açılmadı.
Beklenen Açıklanma Tarihi:
Geçtiğimiz yıl (2024-2025 dönemi) başvurular 19 Ekim'de tamamlanmış ve sonuçlar 5 Kasım'da duyurulmuştu.
Bu takvim baz alındığında, bu yıl (2025-2026 dönemi) sonuçların en geç Kasım ayının ilk haftasına kadar (yaklaşık 9 Kasım) öğrencilere duyurulması beklenmektedir.
KYK BURS, KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler, sonuçları GSB ve e-Devlet üzerinden yapılacak resmî açıklamaları takip ederek öğrenebilecek.
KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
KYK bursu veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme alabilmeleri için taahhütnamelerini onaylamaları zorunludur.
Tahsis hakkı kazanan öğrencilerin listesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın https://kygm.gsb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecektir.
Taahhütname onaylama işlemi, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacaktır.
Taahhütname Onaylama İşlemleri (Yaşa Göre Farklılıklar)
Taahhütname onay süreci, öğrencinin yaşına ve durumuna göre farklılık göstermektedir:
|Yaş/Durum
|Onay Kanalı
|Onay Şekli
|18 Yaş ve Üzeri Öğrenciler
|https://www.turkiye.gov.tr/ (Bakanlık linki)
|Öğrencinin kendi e-Devlet şifresi ile giriş yaparak onaylaması gerekir.
|18 Yaşından Küçük Öğrenciler
|https://www.turkiye.gov.tr/ (Bakanlık linki)
|Önce anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verilir, ardından öğrencinin kendi e-Devlet şifresi ile giriş yaparak onaylaması gerekir.
|15 Yaşından Küçük veya Anne/Babası Olmayanlar
|Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri
|Öğrenci, anne veya babalarıyla (şayet her ikisi de yoksa kanuni vasileriyle) birlikte en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gitmeli ve kimlik, vasi kararı vb. belgeleri ibraz ederek taahhütnamelerini yerinde onaylatmalıdır.
e-Devlet Üzerinden Taahhütname Onaylama Adımları
Taahhütname onay başvurusu için genel adımlar şunlardır:
Giriş: e-Devlet Kapısı'na (T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile) giriş yapınız.
Hizmet Arama: Arama çubuğu vasıtasıyla "Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri" hizmetini bulunuz.
Onay: İlgili linke tıkladıktan sonra çıkan adımları takip ederek onay işleminizi yapınız.
Önemli Uyarı: Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödenmeyecektir ve bu durumla ilgili ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır. Başvuru hakkı kazanan öğrencilerin süreci ve son onay tarihini yakından takip etmesi kritik öneme sahiptir.
KYK burs miktarı ne kadar?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilere sağlanan burs miktarı, her yıl yeniden belirleniyor ve yeni yıl öncesinde zam beklentisi oluşuyor.
Mevcut Burs ve Kredi Miktarı:
Ön lisans ve lisans öğrencilerine halihazırda aylık 3 bin lira ödeme yapılmaktadır.
Ödeme Detayları:
Burs ödemeleri, üniversitelerin kapalı olduğu dönemler de dahil olmak üzere, bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca kesintisiz olarak devam etmektedir.
Yeni Miktar Beklentisi:
2026 yılında öğrencilere verilecek olan yeni burs ve kredi ücretinin (zamlı miktarın) Aralık ayında kamuoyuna duyurulması beklenmektedir.