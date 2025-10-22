KYK burs sonuçları açıklandı mı? Gözler 2025 KYK burs ve kredi sonuçlarına çevrildi

KYK burs miktarı ne kadar?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilere sağlanan burs miktarı, her yıl yeniden belirleniyor ve yeni yıl öncesinde zam beklentisi oluşuyor.

Mevcut Burs ve Kredi Miktarı:

Ön lisans ve lisans öğrencilerine halihazırda aylık 3 bin lira ödeme yapılmaktadır.

Ödeme Detayları:

Burs ödemeleri, üniversitelerin kapalı olduğu dönemler de dahil olmak üzere, bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca kesintisiz olarak devam etmektedir.

Yeni Miktar Beklentisi:

2026 yılında öğrencilere verilecek olan yeni burs ve kredi ücretinin (zamlı miktarın) Aralık ayında kamuoyuna duyurulması beklenmektedir.