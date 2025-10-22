ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, firmanın bazı 2025 Model 3 ve 2026 Model Y araçlarını geri çağıracağı belirtildi.

"Kaza riskini artırabilir"

Geri çağırma gerekçesi olarak, bahsi geçen araçlarda batarya paketi kontaktörünün arızalanarak aracın güç kaybetmesine yol açabileceği ve bu durumun kaza riskini artırabileceği belirtildi.

Geri çağırmadan etkilenecek potansiyel araç sayısının 12 bin 963 olduğu da eklendi.

NHTSA tarafından yapılan açıklamada, Tesla'nın kontaktörleri ücretsiz olarak değiştireceği belirtilirken, araç sahiplerine bildirim mektuplarının 9 Aralık'ta gönderilmesinin planlandığı da kaydedildi.

BYD de binlerce aracı geri çağırmıştı

Öte yandan geçtiğimiz hafta Çinli elektrikli otomobil devi BYD'nin de batarya kaynaklı güvenlik riskleri ve tasarım kusurları nedeniyle 115 binden fazla aracını geri çağırdığı açıklanmıştı. Bu adım, firmanın bugüne kadar yaptığı en büyük geri çağırma hamlesi olarak kayıtlara geçmişti.