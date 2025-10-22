Üretici fiyattan memnun yağdan şikayetçi: Kilosu 80 TL civarına yaklaştı

Türkiye'nin önemli zeytin merkezlerinden biri olan Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yeşil zeytin hasadı başladı. Bu sene hasada erken başladıklarını ifade eden zeytin üreticileri yağ fiyatlarının düşüklüğünden yakındı.
Burhaniye’de kurak geçen yazın ardından etkili olan yağışlar zeytin üreticisini yeniden umutlandırdı. Hasatla birlikte yeşil çizik zeytin hazırlıkları başladı.
Eleklerde boylarına göre sınıflandırılan yeşil zeytinler, 50-80 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Elek altı olarak adlandırılan yağlık zeytin ise 35 liradan satışa sunuluyor.
Üreticiler yeşil zeytin fiyatlarından memnunken, yağ fiyatlarının düşüklüğünden yakındı.
Zeytincilik yaptığını belirten Hasan Kızıklı, "Zeytin üreticisi olarak çiftçilik yapıyoruz. Bu sene yağmurlar erken düştü. Hasada biraz erken başladık. Ama yok senesi olduğu için zeytin mahsulümüz az. Fiyatlar pek tatmin edici değil. Yağ fiyatları çok düşük. İşçilikler pahalı. Zeytinlerimizi eleğe veriyoruz. Büyük olanları satıyoruz. Küçük olanları da yağ yapıyoruz" dedi.
Fahri Emir ise, "Bu sene yağmur Allaha şükür erken düştü. Zeytinler kendine geldi. Elemeğe başladık. Alıcılarda peşin para ödüyor. Biz de Ağacık'tan geliyoruz. Şarköy'de zeytinleri eliyoruz. Biraz da yağ fiyatları yardım ederse yüzümüz gülecek" ifadelerini kullandı.