Ehliyet yenilerken fark edildi: Yaklaşık 60 yıldır sürdürdüğü mesleği parmak izlerini sildi

Kastamonu'nun ilk gözlükçüsü olan ağabeyinin hayatını kaybetmesinin ardından şu anda şehrin en eski gözlükçüsü sıfatıyla bu mesleği sürdürdüğünü belirten Kargılı, "Ölene kadar bu işi yapmayı düşünüyorum, çok seviyorum. Gözlükçülüğü sevmez olur muyum? Gözlükçülük dünyanın en iyi mesleklerinden bir tanesi çünkü insanları gördürüyorsun. Gördürmek, bir insan için büyük mutluluk. Göremeyen birisi şöyle gözlüğü takıp da 'Dünyalar varmış.' deyince ne kadar mutlu oluyorum. Onun için gördürme sanatıdır. Ben bu mesleği o kadar çok seviyorum ki kendi kendime bir slogan icat ettim ve hala o sloganı kullanıyorum. 'Gözleriniz bizim için çok değerlidir.' diyorum." ifadelerini kullandı.

Doğru gözlük kullanımının çok önemli olduğunu vurgulayan Kargılı, güneş gözlüğü dahi olsa optikçiden alınması gerektiğini sözlerine ekledi.