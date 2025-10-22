İSG başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2025 İSG kılavuzu yayımlandı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025-İSG) için beklenen başvuru süreci resmen başladı.
İSG Sınav ve Başvuru Tarihleri
|İşlem
|Tarih/Saat
|Detay
|Sınav Tarihi (2025-İSG)
|7 Aralık 2025 Pazar
|Sınav saat 10.15'te başlayacaktır.
|Başvuru Başlangıç Tarihi
|22 Ekim 2025 Çarşamba (Saat 15.00)
|Başvurular bugün (22 Ekim) başladı.
|Başvuru Bitiş Tarihi
|30 Ekim 2025 Perşembe (Saat 23.59)
|Normal başvuru süresinin sonudur.
|Sınav Ücreti
|1.500 TL
|Geç Başvuru Günü
|5 Kasım 2025
|Geç başvuru ücreti %50 artırımlı olacaktır.
Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilirler. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin yayımladığı 2025-İSG Kılavuzu'nda yer almaktadır.
2025 - İSG KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ