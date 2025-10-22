ARA
  İSG başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2025 İSG kılavuzu yayımlandı

İSG başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2025 İSG kılavuzu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2025 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025-İSG) takvimini ve başvuru detaylarını resmen duyurdu. Peki İSG başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?


İSG başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2025 İSG kılavuzu yayımlandı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025-İSG) için beklenen başvuru süreci resmen başladı.

İSG Sınav ve Başvuru Tarihleri

İşlemTarih/SaatDetay
Sınav Tarihi (2025-İSG)7 Aralık 2025 PazarSınav saat 10.15'te başlayacaktır.
Başvuru Başlangıç Tarihi22 Ekim 2025 Çarşamba (Saat 15.00)Başvurular bugün (22 Ekim) başladı.
Başvuru Bitiş Tarihi30 Ekim 2025 Perşembe (Saat 23.59)Normal başvuru süresinin sonudur.
Sınav Ücreti1.500 TL 
Geç Başvuru Günü5 Kasım 2025Geç başvuru ücreti %50 artırımlı olacaktır.

Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilirler. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin yayımladığı 2025-İSG Kılavuzu'nda yer almaktadır.

2025 - İSG KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

