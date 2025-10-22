İSG başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2025 İSG kılavuzu yayımlandı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025-İSG) için beklenen başvuru süreci resmen başladı.

İSG Sınav ve Başvuru Tarihleri

İşlem Tarih/Saat Detay Sınav Tarihi (2025-İSG) 7 Aralık 2025 Pazar Sınav saat 10.15'te başlayacaktır. Başvuru Başlangıç Tarihi 22 Ekim 2025 Çarşamba (Saat 15.00) Başvurular bugün (22 Ekim) başladı. Başvuru Bitiş Tarihi 30 Ekim 2025 Perşembe (Saat 23.59) Normal başvuru süresinin sonudur. Sınav Ücreti 1.500 TL Geç Başvuru Günü 5 Kasım 2025 Geç başvuru ücreti %50 artırımlı olacaktır.

Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilirler. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin yayımladığı 2025-İSG Kılavuzu'nda yer almaktadır.

