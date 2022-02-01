Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketini açıkladı. Erdoğan şunları söyledi: “Bunlardan ilki olan İşletme Harcamalarında Kartlı Ödeme Desteği’ni, KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların, finansmana erişimini sağlamak için hazırladık. Yatırım Destek Paketi, kalkınma planındaki öncelikli sektörlerden başlayarak katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalarımızı kapsamaktadır. İhracat Destek Paketi ise döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ’lerimize hitap etmektedir. Bu 3 paketle firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz. Amacımız, tedarik zincirinde sürekliliği sağlayacak yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı destekleyecek bir ekonomik destek iklimi oluşturmaktır.” Hazine ve Maliye Bakanlığının, fatura ve sözleşme belgelerinin takibi başta olmak üzere, bu amacı sağlamaya yönelik gereken tedbirleri alacağını aktaran Erdoğan, “Yeni kredi paketimizin ülkemize, sektörlerimize, firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Peki, Kredi Garanti Fonu (KGF) nedir? Kimler yararlanabilir? İşte Kredi Garanti Fonu ile ilgili merak edilenler:
KREDİ GARANTİ FONU (KGF) NEDİR?
Öncelikle Kredi Garanti Fonu (KGF) nedir? KGF’nin internet sitesinde bu konuyla ilgili şu bilgi veriliyor: KGF, 1991 yılında kurulmuş olup, 14 Temmuz 1993 tarih, 93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruluş organizasyonunu tamamlayıp ilk kefaletini 1994 yılında vererek faaliyetlerine başlamıştır. KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ve KOBİ dışı işletmelerin, “müteselsil kefil” olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlamaktadır.
KGF DEVLET KURULUŞUMU MU?
Peki, KGF devlet kuruluşumu? Kredi Garanti Fonu’nun yapısı şöyle:
KGF, Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş bir anonim şirkettir. Kamu kuruluşu olan ve kamu kuruluşu sayılan ortakları; KOSGEB, TOBB, TESK ile Eximbank, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası’dır. Diğer ortakları ise; Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Alternatifbank, Anadolubank, Burgan Bank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, HSBC, ING Bank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nurol Yatırım Bankası, Odea Bank, QNB Finansbank, Şekerbank, Turkland Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, PASHA Yatırım Bankası A.Ş. ile Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV)’dür.
KGF KREDİ VERİR Mİ?
Kredi Garanti Fonu bir kefalet kuruluşudur. Yani görev tanımında kredi tahsisi hususu yer almamaktadır. Ancak işletmeler lehine kefil olmak suretiyle Bankalardan kredi kullanımını kolaylaştırmaktadır.
KGF’DEN KİMLER YARARLANABİLİR?
KGF HANGİ KREDİLER İÇİN DESTEK VERİR?
Peki, KGF hangi krediler için destek verir? Kredi Garanti Fonu’nun internet sitesinde bu soru şöyle yanıtlanıyor: KGF, bireysel krediler, tüketici kredileri ve çek karnesi kredisi ile şirket kredi kartları hariç, işletmelerin ihtiyaç duyduğu işletme ve yatırım finansmanı için her türlü nakdi ve gayri nakdi kredilere yönelik kefalet verir. KGF kredi tutarının belli bir oranına kadar kefil olabilmektedir. Bankalarca kullandırılacak kredilerin kefaleti kapsamında KGF, firmaların kredi değerliliğinin tespitinde öncelikli olarak Bankanın görüşünü önemser ve kredi riskinin belli bir oranda Banka tarafından üstlenilmesini esas alır.
Hazine destekli kefaletler özelinde ihracatı veya döviz kazandırıcı faaliyeti olan firmaların Bankalar aracılığıyla Eximbank’a yönelik veya Banka kaynağından kullandırılacak TL/ YP kredilerine yönelik kredi taleplerine %100’e kadar kefalet sağlanmaktadır.
Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, Kasım 2021 itibarıyla Fonun öz kaynakları ve Hazine garantisiyle 667,6 milyar liralık ticari kredi hacmi için toplam 571,3 milyar lira kefalet sağladıklarını söylemişti.
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