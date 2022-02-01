Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketini açıkladı. Erdoğan şunları söyledi: “Bunlardan ilki olan İşletme Harcamalarında Kartlı Ödeme Desteği’ni, KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların, finansmana erişimini sağlamak için hazırladık. Yatırım Destek Paketi, kalkınma planındaki öncelikli sektörlerden başlayarak katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalarımızı kapsamaktadır. İhracat Destek Paketi ise döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ’lerimize hitap etmektedir. Bu 3 paketle firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz. Amacımız, tedarik zincirinde sürekliliği sağlayacak yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı destekleyecek bir ekonomik destek iklimi oluşturmaktır.” Hazine ve Maliye Bakanlığının, fatura ve sözleşme belgelerinin takibi başta olmak üzere, bu amacı sağlamaya yönelik gereken tedbirleri alacağını aktaran Erdoğan, “Yeni kredi paketimizin ülkemize, sektörlerimize, firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Peki, Kredi Garanti Fonu (KGF) nedir? Kimler yararlanabilir? İşte Kredi Garanti Fonu ile ilgili merak edilenler:

KREDİ GARANTİ FONU (KGF) NEDİR?

Öncelikle Kredi Garanti Fonu (KGF) nedir? KGF’nin internet sitesinde bu konuyla ilgili şu bilgi veriliyor: KGF, 1991 yılında kurulmuş olup, 14 Temmuz 1993 tarih, 93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruluş organizasyonunu tamamlayıp ilk kefaletini 1994 yılında vererek faaliyetlerine başlamıştır. KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ve KOBİ dışı işletmelerin, “müteselsil kefil” olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlamaktadır.

KGF DEVLET KURULUŞUMU MU?

Peki, KGF devlet kuruluşumu? Kredi Garanti Fonu’nun yapısı şöyle:

KGF, Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş bir anonim şirkettir. Kamu kuruluşu olan ve kamu kuruluşu sayılan ortakları; KOSGEB, TOBB, TESK ile Eximbank, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası’dır. Diğer ortakları ise; Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Alternatifbank, Anadolubank, Burgan Bank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, HSBC, ING Bank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nurol Yatırım Bankası, Odea Bank, QNB Finansbank, Şekerbank, Turkland Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, PASHA Yatırım Bankası A.Ş. ile Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV)’dür.

KGF KREDİ VERİR Mİ?