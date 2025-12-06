ARA
DOLAR
42,54
0,08%
DOLAR
EURO
49,57
-0,07%
EURO
GRAM ALTIN
5738,83
-0,24%
GRAM ALTIN
BIST 100
11007,37
0,81%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Ekonomide atama ve görev değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı

Ekonomide atama ve görev değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığında ve bazı kamu kurumlarına ilişkin atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı.


Son Güncellenme:
Ekonomide atama ve görev değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan çeşitli kadrolara yeni atamalar gerçekleştirildi.

Buna göre, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Halil İbrahim Azal, Muhasebat Genel Müdür Yardımcılıklarına Bedriye Bilgici Koçdemir ve Onur Güneş, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Osman Kılınçel, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Mesut Türkay ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Koca atandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Halil Yanık getirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde 6. Bölge Müdürü Celal Tokalak ve 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı görevlerinden alındı.

Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Hakkı Karabörklü'nün ataması yapıldı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL