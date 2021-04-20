FinTech girişim kurucusu Insha Ventures, kimlik yönetim platformu Identify Türkiye iş birliği ile yeni nesil uzaktan müşteri edinme platformu KimlikBasit’i hayata geçirdi. KimlikBasit ile uzaktan müşteri edinim süreçleri tamamen dijitale taşınıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Insha Ventures Genel Müdürü Yakup Sezer, şunları söyledi:

“Insha Ventues’ın dijital bankacılık alanındaki müşteri deneyimi ile Identify’ın Almanya’daki satış tecrübesini Türkiye’nin yeni nesil uzaktan müşteri edinimi alanında hizmet veren FinTech girişimi KimlikBasit’te birleştirdik. KimlikBasit, başta finansal kurumlar olmak üzere işletmeler için tasarlanmış kara para aklamayı ve kimlik sahteciliğini (AML/KYC) önleyen çözümlerle, yapay zekâ destekli biyometrik veri karşılaştırma ve doğrulama sağlayan, çağrı merkezi destekli uzaktan müşteri edinimi alanında faaliyet gösteren bir FinTech girişimidir. Finansal kuruluşların ve şirketlerin dijital dönüşümünü tamamlayıcı bir hizmet sunan KimlikBasit, yapay zekâ destekli biyometrik karşılaştırma ve doğrulama ile fark yaratıyor ve bankacılık dışı alanlarda da kullanım ve maliyet avantajı sağlıyor.”

KimlikBasit’in sahtecilikle mücadele de etkili bir çözüm olmasının yanında yasal yükümlülükleri de sağladığının altını çizen Sezer, “KimlikBasit ile sunduğumuz hizmetler arasında çağrı merkezi temsilci eğitimi ve müşteri deneyimi odaklı süreç yönetimi de yer alıyor. Böylece pazardaki rakiplerimizden farklılaşıyoruz” dedi.

ÜNSAL: 10 DAKİKADA UZAKTAN YENİ MÜŞTERİ EDİNİMİ MÜMKÜN

Identify Türkiye Genel Müdürü Ali Haydar Ünsal ise şöyle konuştu:

“Identify Türkiye olarak Almanya’da uzaktan kimlik tespitine ilişkin tecrübelerimizi Türkiye’de Insha Ventures ile birleştirerek KimlikBasit platformunu hayata geçiriyoruz. Türkiye’de sektörlerin regülasyonlara aracılığıyla dönüşümüne şahitlik ederken bu dijital dönüşümün kritik bir parçası olmak bizi heyecanlandırıyor. Müşteri deneyiminin önemli bir değişime uğradığı bu dönemde eticaret, bankacılık, otomotiv, sermaye piyasaları gibi kritik sektörlerde şirketlerin 10 dakika içinde yeni müşteriler edinmesini kolaylaştırıyoruz. Identify Türkiye Akademi ile de müşteri temsilcilerinin regülasyonlara uygun olarak yetiştirilmesini sağlıyoruz. Tüm bu hizmetlerimizi KimlikBasit platformunda şirketlere sunarak kurumların dijital dönüşümünü tamamlayacağız.”