Kira artış oranı Şubat 2026 ne zaman açıklanacak? Ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜFE oranlarında

Bilinmesi Gereken Önemli Notlar

Yasal Sınır: Ev sahipleri, kiracıyla karşılıklı daha düşük bir oranda anlaşmadığı sürece, bu oran olan %34,88'in üzerinde bir zam talep edemezler.

12 Aylık Ortalama: Kira artışları, yıllık enflasyon (TÜFE) rakamına göre değil, kanunen TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanır.

Sonraki Ay Beklentisi: Şubat 2026 kira artış oranı ise 3 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak olan Ocak ayı enflasyon verileriyle netleşecektir.