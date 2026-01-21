Kira artış oranı Şubat 2026 ne zaman açıklanacak? Ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜFE oranlarında

Şubat 2026 kira artış oranı için geri sayım başladı. Konut ve iş yeri kiralarında tavan sınır olarak kabul edilen 12 aylık TÜFE ortalaması, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ocak ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla resmiyet kazanacak.
1 Kira artış oranı Şubat 2026 ne zaman açıklanacak?
TÜİK, 2026 yılının ilk enflasyon verilerini her zamanki takvimine uygun olarak şu tarihte duyuracak:
Tarih: 3 Şubat 2026, Salı
Saat: 10:00
Bu verinin açıklanmasıyla birlikte, sözleşme yenileme tarihi Şubat ayı olan vatandaşlar için uygulanabilecek maksimum zam oranı netleşmiş olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 5 Ocak 2026 tarihinde açıkladığı Aralık 2025 enflasyon verileriyle birlikte, Ocak 2026 döneminde yenilenecek kira sözleşmeleri için yasal tavan zam oranı %34,88 olarak kesinleşmiştir.
Bu oran hem konutlar hem de iş yerleri için geçerli olan en yüksek artış sınırıdır.
Ocak 2026 Kira Artış Hesaplama Örneği
Eğer Ocak ayında kira sözleşmenizi yeniliyorsanız, tavan oran üzerinden hesaplama şu şekilde yapılmaktadır:
|Kalem
|Tutar / Oran
|Mevcut Kira Bedeli
|20.000 TL
|Kira Artış Oranı (Tavan)
|%34,88
|Zam Tutarı
|6.976 TL
|Yeni Kira Bedeli
|26.976 TL
Bilinmesi Gereken Önemli Notlar
Yasal Sınır: Ev sahipleri, kiracıyla karşılıklı daha düşük bir oranda anlaşmadığı sürece, bu oran olan %34,88'in üzerinde bir zam talep edemezler.
12 Aylık Ortalama: Kira artışları, yıllık enflasyon (TÜFE) rakamına göre değil, kanunen TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanır.
Sonraki Ay Beklentisi: Şubat 2026 kira artış oranı ise 3 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak olan Ocak ayı enflasyon verileriyle netleşecektir.